Bir Zamanlar Çukurova ne zaman başlıyor? Yeni sezon fragmanıyla tarih bilgisi geldi
Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni sezon tarihi belli oldu. Yayınlanan yeni sezon fragmanıyla tarih bilgisi geldi. Fragmana göre, dönem dizisi eylül ayında ekranlarda olacak. Peki, Bir Zamanlar Çukurova ne zaman başlıyor? İşte Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon tarihi…
Yeni sezon tarihi kesinleşen dizilerden biri de Bir Zamanlar Çukurova oldu. Başrol oyuncularından Murat Ünalmış'ın geçen sezon sonu ekipten ayrılmasının ardından kadroya Hakan Gümüşoğlu rolüyle İbrahim Çelikkol dahil olmuştu. Yeni sezonda kadrosuna İbrahim Çelikkol’u da dahil eden tarihi dizinin tanıtımı yayınlandı.
Dizinin resmi Twitter adresinden yapılan paylaşımda “Ne oldum değil, ne olacağım demeliymiş meğer insan…” 4.Sezon İlk Tanıtımı Yayında #BirZamanlarÇukurova 4.Sezonu ile 9 Eylül Perşembe 20.00’de #atv’de!” ifadelerine yer verildi.
“Ne oldum değil, ne olacağım demeliymiş meğer insan…”— ⚜️ Bir Zamanlar Çukurova ⚜️ (@bzcdizi) August 30, 2021
4.Sezon İlk Tanıtımı Yayında 🔥#BirZamanlarÇukurova 4.Sezonu ile 9 Eylül Perşembe 20.00’de #atv’de!@timsandb @atvcomtr pic.twitter.com/EFgQGbS8n5