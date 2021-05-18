Bir Zamanlar Çukurova İlayda Çevik kimdir? Betül karakteri hakkında bilgiler

Yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği, perşembe akşamları atv ekranında yayınlanan ‘Bir Zamanlar Çukurova’nın kadrosuna başarılı oyuncu İlayda Çevik katıldı.

İlayda Çevik Şermin Yaman’ın kızı, Demir Yaman’ın kuzeni Betül karakteriyle izleyicilerin karşısına çıkacak.

BETÜL ARTIK ÇUKUROVA’DA BİR PARISSIEN

3 Sezondur, adı her aile krizinde geçen, özellikle ilk iki sezonda Şermin ve Sabahattin’in boşanmalarında uzakta da olsa etkisi büyük olan Betül, babaevine dönerek dengeleri değiştirecek.

Üniversite eğitimi için gittiği Paris’te evlenip yuva kuran Betül, babasının ikinci evliliğinde de nikahının Paris’te kıyılmasına ön ayak olarak, annesi Şermin’i yıkıma uğratmıştı.

İLAYDA ÇEVİK KİMDİR?

İlayda Çevik, 22 Aralık 1994 tarihinde Balıkesir'de dünyaya geldi. Eğitimini Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde tamamladı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde ve Burhaniye Belediyesi Kent Tiyatrosunda oyunculuk üzerine eğitim aldı.

İlk oyunculuk deneyimini 2013 yılında rol aldığı Karagül dizisinde canlandırdığı Maya karakteri ile yaşadı.

Gel Dese Aşk dizisinde Bahar karakterine hayat vermişti.

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