Bir Zamanlar Çukurova Hünkar Yaman diziden ayrıldı mı? Vahide Perçin'e veda

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin popüler ismi Hünkar Yaman, dizisinin son bölümünde senaryo gereği hayatını kaybetti. 5 Kasım Perşembe günü yayınlanan 71. bölüme Hünkar Yaman için yapılan cenaze töreni damga vurdu. 71. bölümde Vahide Perçin son kez Hünkar olarak seyircisinin karşısına çıktı. Dizide oğlu rolünde yer alan Demir Yaman'ı canlandıran Murat Ünalmış ise rol arkadaşı için duygusal bir mesaj yayımladı. Mesajda şu ifadeler yer aldı;

"Bu fotoğraf son sahnemizden sonra çekildi. Canım Vahide ablam. Aramızdaki bu manevi ve hakiki ilişki çok güzeldi. Seninle göz göze, kalp kalbe oynamak çok özeldi. Her şeyiyle örnek bir insansın. Aklınla, özverinle, insanlığınla, disiplininle ve daha bir çok şey.. Eline, emeğine, güzel yüreğine sağlık. Her zaman hayatımda olmasını istediğim ender insanlardansın. Seni çok seviyorum. Sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir hayat dilerim.."

VAHİDE PERÇİN KİMDİR?

Vahide Perçin İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, Yunanistan göçmeni bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi. Babası kamyon şoförü, annesi ev hanımı olan Perçin, lisede grafik okudu, daha sonra İktisat Fakültesine girdi ama aklı oyunculuktaydı. Sınavlarına girdiği 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nü kazandı. Okul birincisi olarak bitirdiği DEU GSF Tiyatro Bölümü'nde, en büyük desteği hocası Özdemir Nutku'dan gördü. Okuldan mezun olunca Ankara'ya yerleşti ve AST'ye girdi. Daha sonra Devlet Tiyatrosu'nun teklifini kabul edip Adana'ya gitti.

Vahide Perçin 2003'te başlayan Bir İstanbul Masalı dizisindeki Suzan Kozan rolü ile televizyon dünyasına adım attı. Gördüm ailesi İstanbul'a yerleşir. Hemen arkasından Hırsız Polis dizisindeki Fulya rölüyle seyirci karşısına çıktı. 2006'da İlk Aşk filminde Çetin Tekindor ile başrolü paylaştı. Vahide Perçin, 2007 yılından 2010 yılına kadar Annem adlı dizide Zeynep Eğilmez karakterini canlandırdı. Adını Feriha Koydum dizisinde başrol oyuncusu olarak Zehra Yılmaz karakterine hayat veriyordu; ancak sağlık sorunları nedeniyle 3. sezondan itibaren dizide yer almadı. Private Practice adlı dizinin uyarlaması olan Merhaba Hayat adlı yeni bir medikal dizide Yetkin Dikinciler, Seda Güven, Nihan Büyükağaç, Yasemin Sanino, Melike Güner ve Keremcem ile doktor rolünde oynadı. 13 Ocak 2013 tarihinde bu dizi yayından kaldırıldı. Muhteşem Yüzyıl dizisinde Meryem Uzerli'nin diziden ayrılmasından dolayı 3. sezonun son bölümünden itibaren Hürrem Sultan karakterini canlandırmıştır.

Vahide Perçin 1991'de AST oyuncusu Altan Gördüm ile evlendi ve eşinin soyadını aldı. 1994'te kızları Alize dünyaya geldi. 2011'de meme kanserine yakalandı ve tedavi gördü. 2013 yılında eşinden ayrıldı.

HÜNKAR YAMAN KİMDİ?

Çukurova'nın en büyük beylerinden biri olan Demir Yaman'ın annesi. Adı gibi hükümran, adı gibi kararlı, dirayetli bir kadın. Oğlu Demir'in sahip olduğu toprakların hanım ağası, ırgatların büyükhanımı. Hünkar Yaman için Demir'den ve Demir'in itibarından daha değerli hiçbir şey yok. Tek dileği soylarının sürmesi ve oğlunun sahip olduğu bu toprakların ileride emin ellere geçmesi. Ama bir gün oğlunun itibarının sarsılmak üzere olduğunu anlar ve çok tehlikeli bir oyun kurar.