Bir Zamanlar Çukurova 'da Ümit dönemi - Ümit karakterini canlandıran Hande Soral kimdir?

Bir Zamanlar Çukurova kadrosuna dahil olan Hande Soral’ın hayat verdiği Ümit karakteriyle dahil olmuştu. Bu hafta yayınlanacak 79’uncu bölümle birlikte izleyicinin karşısına çıkacak olan Ümit, hem güzelliği hem de gizli tavırlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekecek.

HANDE SORAL KİMDİR?

Hande Soral, 2 Şubat 1987; İnegöl tarihinde dünyaya geldi.

Oyunculuğa izleyici olarak gittiği Komedi Dükkanı'nın bir bölümünde sahneye konuk oyuncu olarak çıkmış ve program bitiminde yapımcı tarafından oyunculuk yapması konusunda teklif almıştır.

Hande Soral, 2008 ve 2011 yılları arasında yayınlanan “Küçük Kadınlar” isimli diziyle oyunculuğa başladı. Dizide canlandırdığı Armağan karakteriyle başrol oynadı. 2014 yılında Çağan Irmak'ın yönettiği “Çalıkuşu” dizisinde yardımcı oyuncu olarak rol aldı. Hande Soral, 2015 yılında “Birleşen Gönüller” adlı sinema filminde Cennet karakterini canlandırdı.