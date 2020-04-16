Bir Zamanlar Çukurova bugün var mı? Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm ne zaman? ATV yayın akışı

Bir Zamanlar Çukurova 64. Bölüm fragmanı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Oyuncu kadrosunda Hilal Altınbilek, Uğur Güneş, Murat Ünalmış gibi isimlerin yer aldığı, ATV ekranlarında yayınlanan dizi her hafta Perşembe akşamları yayınlanıyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında birçok dizinin ara vermesinin ardından gözler Bir Zamanlar Çukurova’ya çevrildi. Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm ne zaman?

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 64. BÖLÜM BUGÜN VAR MI?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 64. Bölümü bu akşam ekrana gelmeyecek. Dizinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Yeni bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmadı.

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Ben i Bırakma

16:20 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Oflu Hoca Trakya’da

21:50 Karayip Korsanları 4: Gizemli Denizlerde