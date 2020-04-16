Bir Zamanlar Çukurova bugün var mı? Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm ne zaman? ATV yayın akışı
Bir Zamanlar Çukurova izleyicileri yeni bölümün ne zaman yayınlanacağını merak ediyorlar. “Bir Zamanlar Çukurova bugün var mı?” sorusunun yanıtı araştırılıyor. Oyuncu kadrosunda Vahide Perçim, Kerem Alışık, Uğur Güneş, Hilal Altınbilek gibi isimlerin yer aldığı dizinin son bölümünün ekrana gelmesinin ardından gözler 64. Bölüme çevrildi. İşte 16 Nisan ATV yayın akışı…
Bir Zamanlar Çukurova 64. Bölüm fragmanı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Oyuncu kadrosunda Hilal Altınbilek, Uğur Güneş, Murat Ünalmış gibi isimlerin yer aldığı, ATV ekranlarında yayınlanan dizi her hafta Perşembe akşamları yayınlanıyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında birçok dizinin ara vermesinin ardından gözler Bir Zamanlar Çukurova’ya çevrildi. Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm ne zaman?
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 64. BÖLÜM BUGÜN VAR MI?
Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 64. Bölümü bu akşam ekrana gelmeyecek. Dizinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Yeni bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmadı.
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Ben i Bırakma
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Oflu Hoca Trakya’da
21:50 Karayip Korsanları 4: Gizemli Denizlerde
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