Bir Zamanlar Çukurova bu akşam var mı? Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümünden ilk görüntüler…

Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü için geri sayım devam ediyor. Ekran macerasına yılbaşı öncesinde kısa bir ara veren Bir Zamanlar Çukurova, bu akşam 79. bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkacak. İşte Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümünden ilk görüntüler...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Çukurova'da tüm engellere rağmen bitmeyen Züleyha ve Yılmaz aşkı, bir trafik kazası ile hüzünlü bir ayrılığa sahne oldu. Adeta Çukurova'da Yılmaz ve Züleyha aşkı ile yaşananların ardından bembeyaz bir sayfa açıldı! Ama kader, bir kez daha ayrılık kartını çıkardı!

Züleyha'nın gözyaşlarına yürek dayanmadı!

Yılmaz, son nefesini sevdiği kadınla, ömrünü adadığı aşkla verdi! Züleyha tam da kavuştuk derken Yılmaz'ı kaybetti! Demir, Züleyha'yı ayakta tutmaya çalışıp, Çocukları için güçlü olmasını sağlamak için çabalayacaktır. Demir de üzgündür. Ama neyse ki ölmeden önce Yılmaz'la helalleşmiştir.

Çukurova, İstanbullu Yılmaz'a veda ediyor!

Yıllar önce hem eşini hem evlatlarını kaybeden Fekeli, kısa süre içinde yeniden aynı acılarla sınanmaktadır. Kimsenin onu teselli etmeye gücü yetmez. Yılmaz'ın cenazesini Fikret üstlenir, her şeye o sahip çıkar! Züleyha da, Müjgan da evlatlarıyla cenazenin başında yer alacaktır. Cenaze namazında gözyaşları sel olup akarken, özellikle Züleyha ve Fekeli, kalplerinin bir parçasını da o mezara gömerler. Yılmaz'ın cenazesi, duası, mevlidi ile Fekeli adına Fikret uğraşırken, Adana'da bambaşka şeyler de olacaktır. Gaffur, artık Almanya işinin sonuna gelmiştir. Gitmek için her şeyi hazırlar, hatta Demir ile bile işleri yoluna koyar. Bu arada, Adana'ya gelen Ümit, Demir ile tanışacaktır.