Bir Zamanlar Çukurova 84. son bölümde Behice'nin katil olduğu ortaya çıktı! İşte Bir Zamanlar Çukurova son bölümde yaşananlar

Bir Zamanlar Çukurova 84. bölümü ile 18 Şubat Perşembe akşamı ATV ekranlarında izleyici ile buluştu. Sırların ortaya çıktığı son bölümde, Behice için yolun sonu göründü. Züleyha'dan vazgeçmek istemeyen Demir'in bir yandan da Ümit'le yakınlaşması bu haftanın çarpıcı gelişmelerinden oldu. Bir Zamanlar Çukurova son bölümü aşağıdaki bağlantıdan full HD olarak izleyebilirsiniz.

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YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 84. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kapıya gelen taksici Hünkar’ın katili olarak gördüğü kadının Behice olduğu söyleyince, Demir Behice’yi öldürmek için küçük konağa gidecektir!

Behice’nin belki de ilk kez, yaptıklarının bedelini ödemeye bu kadar yaklaştığı ve korkudan ödünün patladığı bir an yaşanacaktır! Ancak Züleyha ve çalışanlar, Behice’yi Demir’in elinden kurtaracaktır!

Artık Adana’da yaşamanın zor olduğunun farkına varan Behice, önce Müjgan ile arasını düzeltmek ister ancak Müjgan bile artık ona inanmamaktadır. Halasına bir an önce İstanbul’a gitmesinin doğru olacağını söyler.

Behice, tüm olan bitene ve Demir’den korkusuna rağmen, Gaffur’u sıkıştırmaya devam edecektir. Zaten 5 kuruş parası da olmadığından elinde kalan tek koz, katil olduğunu ilan edeceği tehdidi ile Gaffur’u eve alışveriş yapmaya ve işlerini gördürmeye çalışmasıdır.

Ancak Saniye bu durumu fark edecektir! Evde bir süre dikkatini toplayamayan Saniye, daha sonra duruma el koyacaktır. Durumu çözmek için de Gaffur’u Demir’in karşısına çıkaracaktır!

Müjgan ve Fikret’i öpüşürken gören Fekeli, gidişattan hiç memnun olmayacaktır. Aşkın önünde bir şeyin duramayacağını çok iyi bilen Fekeli, ikisini adeta gözetim altına alacaktır. Fekeli’nin korkuları Fikret’i de endişelendirip, kararlarını sorgulamasına neden olur ama bir yandan da ateş bacayı sarmıştır! Müjgan aşkı ile hata yapmama korkusu arasında mücadele ederken, Fikret de aşık olmaması gerektiğine kendini ikna etmeye çalışacaktır.

Ümit’in oturduğu evde kalan eşyalarını almak üzere kapıya kadar giden Sevda, kapıda Demir’in otomobilini görüp şaşıracaktır. Ama asıl şaşkınlığını, komşu kadının Hünkar’ın cenaze günü kapıdan çıkan birinin gördüğünü anlatması ile yaşayacaktır.

Sevda öğrendiklerinin şoku ile kapıyı çalmadan geri dönecektir. İçeride ise Ümit ve Demir, Demir’in hediyesi için kutlama yapıyordur. Artık iki taraf için de durum zorlaşmıştır. Ümit, bir oyunun içinde aşık olmuş, Demir ise Züleyha’dan vazgeçmem derken, kendini yeni bir aşk içinde bulmuştur. Olaylar şimdi gittikçe daha fazla karışacaktır.

Tüm şehir, Demir’in Behice’yi öldürmeye kalktığını konuşurken, Züleyha da delil toplamaya devam edecektir. İstanbullu komiser, Hünkar’ın ulaştığı dosyalara ulaştığında, artık Behice için yolun sonu görünecektir. Züleyha, elinde dosya ile Behice’nin üzerine yürüyecek ve katil olduğunu bildiğini tüm Adana’ya ilan edecektir. Halasına tavır almış olsa da, Müjgan Züleyha’ya karşı durmak için bu fırsatı kaçırmayacak ve iki kadın yine gerilecektir.