Bir Zamanlar Çukurova 80. son bölümde Behice ve Müjgan'a miras şoku... Bir Zamanlar Çukurova son bölümde yaşananlar

Bir Zamanlar Çukurova 80. bölümü ile 21 Ocak Perşembe akşamı sevenleri ile buluştu. Ekranlara gelen dizinin son bölümünde Ümit ve Demir arasında yeni bir ilişkinin başlayıp başlamayacağı merak uyandırdı. Dizinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmadı. Bir Zamanlar Çukurova 80. son bölümü kesintisiz ve full HD olarak izleyebilirsiniz.

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YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova’da yepyeni bir dönem başlamıştır.

Hünkar’ın ve hemen ardından Yılmaz’ın kayıpları hem hüznü kalıcı kılmış, hem de onların anılarına tüm eski defterler ortadan kaldırılmıştır! Çukurova’da bambaşka eski defterler ortaya çıkana dek, Yaman ve Fekeli konaklarında, hüzünlü ama huzurlu bir dönem başlamıştır.

Züleyha ve Demir, evlatları için aynı evde yaşayan iki arkadaşa dönüşür. Bu durum, Sevda için garip ve imkânsızdır ama iki taraf da durumlarından hoşnuttur. Züleyha, hayatının akışını değiştiren Hünkar’ın mirasını devralır.

Önce onun odasına, sonra çalışma masasına yerleşir. Hünkar’ın en yakın askerleri olan, Saniye, Gülten ve Fadik ile Hünkar’ın anılarını paylaşır. Kızlara Hünkar’ın değerli takılarını hediye eder.

Ardından da işlere girişir. Hünkar’ın birbirinden kıymetli kıyafetleri müzayede ile satılacak ve ihtiyaç sahiplerine yardım edilecektir. Züleyha, huğlardakilerle de ilgilenmeyi hiç ihmal etmeyip, herkesin sevgisini kazanır. Bu arada, İstanbul’dan gelen bir misafirin yüzünü güldürüp, onu neşelendirecektir.

Şermin’in önerisi ve Sevda’nın da desteği ile bir görev daha alacaktır! Şehir kulübünde bir davette ise Demir, Züleyha’ya Hünkar’ın şirket hisselerini devredeceğini açıklar. Artık Züleyha hem çiftlikte hem şirkette hem de cemiyette yoğun bir çalışma dönemine girecektir. İstanbullu terzi yamağı Züleyha, artık Adanalı bir hanımağadır!

Demir, yolda lastiği patladığını görünce tanıştığı Ümit’ten ummadığı bir şekilde etkilenir. Ancak hakkında hiçbir bilgi alamaz. Züleyha’ya artık kendisini sevmesi için baskı yapmaktan vazgeçen Demir, aynı evde çocuklarını birlikte büyütmenin huzuru ile kendini işine verir. Arkadaşlarıyla yemeğe gittiğinde Ümit ile tekrar karşılaşacak ve ne kadar inkâr etse de arkadaşları onun Ümit’ten nasıl etkilendiğini görecektir!

Ümit, şehre yeni gelmiştir ve hastanede de Müjgan ile tatsız bir karşılaşma yaşayacaktır. Yılmaz’ın gidişi ile halası İstanbul’a gitmenin yollarını kovalarken, Müjgan artık kendini tamamen Çukurova’ya ait hissetmektedir ama Ümit’in gelişi, onu savunmasız bırakacaktır!

Müjgan, hastanede olanlar ve Ümit ile yaşadığı kötü karşılaşmadan sonra Behice’ye dert yanar ve bu elbette Behice’nin elinde tekrar oradan gitmek için bir koz haline gelecektir. Fekeli konağında yine tartışma vardır. Behice, Müjgan’ı İstanbul’a gitmeye ikna etmeye çalışırken, bir yandan da Nazire’yi azarlarken Fekeli gelir. Behice, bu kez istediğini elde eder ve Fekeli’nin resti ile Müjgan ile birlikte evi terk ederler. Ancak onları kötü bir haber beklemektedir.

Demir, Züleyha ve Sevda şehir kulübünde Sanayi Odası Vergi Rekortmenleri Ödül Töreni’ne gider. Demir, özel davet sebebiyle kapıdan geri çevrilen Ümit’i fark edince yanına gider ve onu da kendi misafiri olarak içeri aldırır. Ümit’in kim olduğu merak konusudur.

Fikret ise, Demir’den gözünü ayırmaz. Daha sonra da mezarlığa Adnan Yaman’ın mezarına gidecektir. Fikret’in Fekeli’ye yapacağı itirafın ardından Çukurova’da yine yer yerinden oynayacaktır.