Bir Zamanlar Çukurova 77. son bölüm kesintisiz ve tam izle! Bir Zamanlar Çukurova Yılmaz öldü mü?

Bir Zamanlar Çukurova 77. bölümüyle 17 Aralık Perşembe akşamı Atv ekranlarında izleyici karşısına çıktı. Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölümünde Yılmaz ve Züleyha'nın üç çocuklarını da alarak yeni bir hayata başlamak istemesi dikkat çekti. Tüm bu gelişmeler yaşanırken Demir ve Müjgan’ın olanları mektupla öğrenmesi heyecanlı anları ekranlara taşıdı. Kaza yapan Yılmaz'ın akıbetinin ise ilerleyen bölümlerde belli olması bekleniyor. Ancak yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

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BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 77. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Züleyha’nın mevlüt şerbetine eklediği uyku ilacı etkisini gösterip herkes yorgunluktan zannettiği derin bir uykuya dalmıştır. Yılmaz ve Züleyha, onların kaderinin bir parçası olan 3 çocuğu da alıp, ellerinden alınan mutluluğa doğru yola çıkarlar!

Bu kaçışta, küçük Adnan, anne ve babasına kavuşurken, Leyla babasından, Kerem Ali ise annesinden ayrılmıştır. Ancak, Züleyha ve Yılmaz, Demir ve Müjgan’ın yaptıkları onca şeyden sonra çocuklarından bir süre ayrı kalmalarına karar vermiştir. Herkes bu kaçışı uyandığında birer mektupla öğrenecektir.

Fekeli, aynı anda hem oğlunu hem torununu kaybetmenin şokunu yaşarken, Demir ve Müjgan da çocuklarının yokluğunun ardından buldukları mektuplar ile büyük bir öfkeye kapılacaktır.

Bunca zamandır, herkesin kaderini değiştiren bu aşk hikâyesi, şimdi mutlu sona doğru yola çıkmıştır.

Çukurova, gidenlerin peşini bırakacak mı?

Öfke ve hayal kırıklığı dolu bir fırtına, yola çıkanları yakalayacak mı?

Züleyha ve Yılmaz, 3 çocukları ile başka bir ülkede, başka bir şehirde yeni bir hayata başlayabilecek mi?

Yoksa bir kaza tüm hayatları yeniden değiştirecek mi?

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölü fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın önümüzdeki hafta yayınlanması bekleniyor.