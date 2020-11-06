Bir Zamanlar Çukurova 71. bölüm kesintisiz ve tam izle - Bir Zamanlar Çukurova son bölümün tamamı yayınlandı

Bir Zamanlar Çukurova 71. bölümüyle 5 Kasım Perşembe akşamı ATV ekranlarında izleyici karşısına çıktı. Yeni sezonuyla heyecanla takip edilen dizide bu hafta Behice tarafından öldürülen Hünkar Yaman'ın ölümü Çukurova'da herkesi derinden etkiledi. 40 yıllık aşına kavuşamayan Fekeli'nin gözyaşları ise Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölümünde duygusal anlara neden oldu. İşte, Bir Zamanlar Çukurova son bölümün tamamı.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜM İZLE

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 71. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hünkar'ın Behice'yle hesaplaşması bıçak darbeleriyle sona ermiştir. Behice Hünkar'ı çalıların arasına sürükler ve şehre döner! Çiftlikte hayat normaldir. Henüz çiftlikteki herkes hayatlarını alt üst edecek olaydan habersizdirler.Hiçbir şey olmamış gibi şehir kulübünde dedikoduya başlayan Behice'nin gündeminde, gazetelerin manşetlerindeki "Bu çocuğun babası kim?" sorusu vardır. Elbette o bu konuyu, kendi cephesinden ballandırda ballandıra anlatır ama Demir konuşmaları duyar! Hünkar'ın orada bulunmamasına şaşırır! Behice'ye ağzının payını verip sinir içinde şirkete geldiğinde ise, Sevda'nın zarfı geri yolladığını ve Hünkar'ın konuya dahil olduğunu öğrenir!

Demir'in sinir içinde hesap sormaya eve gidişi, önce kendisine yazılan mektubu, sonra da acı haberi almasıyla son bulacaktır.

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.