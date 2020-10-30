Bir Zamanlar Çukurova 70. son bölüm tam ve kesintisiz izle - Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Bir Zamanlar Çukurova 70. bölümüyle 29 Ekim Perşembe akşamı diziseverlerle buluştu. ATV ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölümünde konakta Adnan'ın kaybolması dikkat çekti. Hünkar'ın bıçaklanması ise merak dolu anlara sahne oldu. İşte, Bir Zamanlar Çukurova 29 Ekim tarihli 70. bölümün tamamı.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜM İZLE

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 70. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Demir'in gazetecileri çağırıp oğlu Adnan'ın babasının Yılmaz olduğunu açıklaması, Çukurova'ya bomba gibi düşer! Herkes bu olayı konuşurken, Yılmaz, Adnan'ı alıp konaktan ayrılır. Onu sadece Saniye görür ama o da görmezden gelmeyi tercih edecektir. Gazeteciler bahçeden ayrılırken Adnan'ın kayıp olduğu fark edilince, Züleyha bir kez daha yıkılır! Herkes Yılmaz'dan şüphelenir. Demir, Gülten'in ona yardım ettiğine inanır. Saniye hiç sesini çıkaramazken, Züleyha, Yılmaz tarafından da evladı ile sınandığı için bir kez daha yıkılır! Artık gözünde Demir ile Yılmaz'ın bir farkı kalmamıştır.

Hünkar'ın gizli bir görev verdiği, kimsenin tanımadığı adamlarından biri gelir. Hünkar onunla buluşup, beklediği belgeleri alarak konağa döner. Çukurova'da yine ortalığı ayağa kaldırabilecek gerçekler vardır ve bunlar sadece Hünkar'ın elindeki dosyadadır.

FRAGMAN YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.