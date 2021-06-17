Bir Zamanlar Çukurova 101.bölüm fragmanı yayınlandı: “Sevda abla öldü, Ümit öldürdü!”

Yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği Bir Zamanlar Çukurova dizisi başarılı oyuncu kadrosuyla ve dikkat çekici konusuyla 3 sezondur izleyiciler tarafından beğeniyle izleniyor. Her bölümü sürprizlerle dolu olan dizinin 101. Bölüm fragmanının yayınlanmasıyla birlikte heyecan daha da artmaya başladı. Dizinin takipçileri bu akşam yayınlanacak yeni bölümü merakla beklerken, işte ses getiren Bir Zamanlar Çukurova 101. Bölüm fragmanı…

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Gözü dönen Ümit, Demir arkasını dönüp giderken, silahına davranır. Kızının tüm yaşananlardan sonra bir de katil olmasına engel olmak isteyen Sevda, canını ortaya koyacaktır. Ümit'in bu kadar gözünü karartabileceğini tahmin etmeyen Demir, ikinci annem dediği Sevda ile yuvası arasındaki hesaplaşmayı bitiremeden, onun ölümüyle karşı karşıya kalacaktır. Bu durum, onu çok zor bir karar vermek zorunda bırakacaktır.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 101. BÖLÜM FRAGMANI

İşte, "Sevda abla öldürdü, Ümit öldürdü!" sözleriyle merak uyandıran Bir Zamanlar Çukurova dizisi 101. bölüm fragmanı...

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