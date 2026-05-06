Bir zamanlar en Ã§ok izlenen dizide rol alÄ±yordu: Arabam ikinci el, kirada oturuyorum... Kredi kartÄ±mÄ±n da limiti doldu

Bu durum bir noktaya kadar da doÄŸru sayÄ±lÄ±r... BazÄ±larÄ± gerÃ§ekten de "bir eli yaÄŸda, bir eli balda" diye tarif edilen bir hayat sÃ¼rdÃ¼rÃ¼r..

DiÄŸer yandan elbette hepsi iÃ§in geÃ§erli bir hayat tarzÄ± deÄŸil bu.

Bazen insan daha Ã§ocuk yaÅŸÄ±ndan itibaren kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§meye baÅŸlasa da hatta izlenme rekorlarÄ± kÄ±ran dizide oynasa da sÄ±radan insanlar gibi yaÅŸar...

Kirada oturur, ikinci el araba kullanÄ±r... Hatta hayatÄ±nÄ± kredi kartlarÄ±yla idame ettirdiÄŸi iÃ§in gÃ¼n gelir limiti doldurup onu da kullanamaz hale gelir.

DAHA KÃœÃ‡ÃœCÃœKKEN DÃ–NEMÄ°NÄ°N EN ÃœNLÃœ DÄ°ZÄ°SÄ°NDE ROL ALMIÅžTI

TÄ±pkÄ± bir dÃ¶nem ekranlarda fÄ±rtÄ±na gibi esen Full House adlÄ± dizinin oyuncularÄ±ndan Jodie Sweetin gibi...

Åžu anda 44 yaÅŸÄ±nda olan Jodie Sweetin, geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde McBride Rewind adlÄ± podcast yayÄ±nÄ±na konuk oldu.

Orada da bir zamanlar Ã§ocuk yÄ±ldÄ±zken bugÃ¼n nasÄ±l bir hayat yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± hiÃ§ saklamadan anlattÄ±.

Sekiz sezon boyunca Full House (Bizim Ev) dizisinde Stephanie Tanner karakterine hayat veren Jodie Sweetin, yapÄ±mÄ±n 2016 ve 2020 arasÄ±nda yeniden ekrana geldiÄŸini hatÄ±rlattÄ±.

Sonra da aslÄ±nda bu ÅŸekilde kayda deÄŸer bir telif Ã¼creti alabileceÄŸini ama hiÃ§ de Ã¶yle olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Jodie Sweetin, bir dÃ¶nemin Ã¼nlÃ¼ dizisi Full House iÃ§in kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§tiÄŸinde kÃ¼Ã§Ã¼k bir Ã§ocuktu.

Sweetin, dizinin bu ikinci yayÄ±nÄ± nedeniyle kendisine bir Ã§ek gÃ¶nderildiÄŸini ama bunun sadece 1 sentlik bir Ã§ek olduÄŸunu ifade etti.

"GeÃ§en gÃ¼n bir sentlik bir Ã§ek aldÄ±m. ArtÄ±k sendikalaÅŸma yok, her ÅŸey dijital platformda. Peki bunun parasÄ±nÄ± kim alÄ±yor? Kimse almÄ±yor" diye konuÅŸtu.

Sweetin, 20'li yaÅŸlarÄ±ndayken diziden dolayÄ± telif Ã§ekleri aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Yine de eline geÃ§en Ã§eklerin hiÃ§bir zaman istikrarlÄ± bir rakamÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± saklamadÄ±.

Jodie Sweetin "Gelen paranÄ±n miktarÄ±nÄ± ya da ne sÄ±klÄ±kta geleceÄŸini bilmiyorsunuz... Bazen "Aman ne gÃ¼zel" diyorsunuz. Bazen "Peki, en azÄ±ndan gÃ¼zel bir yemek yerim" diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorsunuz. Yani yaÅŸamak iÃ§in bu paraya gÃ¼venemezsiniz" diye anlattÄ± durumu.





Sweetin nasÄ±l bir hayat yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da ÅŸÃ¶yle Ã¶zetledi: "2023 model ikinci bir arabam var. Kirada oturuyorum... Kredi kartlarÄ±m da dolu. Normal bir hayatÄ±m var."

KÃœÃ‡ÃœK YAÅžTA TANINMAK SONRADAN SORUN YARATTI

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Jodie Sweetin de Ã§ocuk yaÅŸta tanÄ±nan birÃ§ok kiÅŸi gibi dizinin bitiminden sonra bir tÃ¼r kimlik bunalÄ±mÄ± yaÅŸadÄ±.

"SanÄ±rÄ±m hayatÄ±m karmakarÄ±ÅŸÄ±ktÄ±. O yÃ¼zden de bazÄ± kÃ¶tÃ¼ alÄ±ÅŸkanlÄ±klara yÃ¶neldim. Beynimi Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rmanÄ±n yolunu arÄ±yordum" diye o dÃ¶nemini Ã¶zetlemiÅŸti geÃ§en yÄ±l verdiÄŸi bir rÃ¶portajda.

Bu iÅŸin sonunun iyi olmayacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼rken de evlenip anne olmak onu kurtardÄ± sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re.

Sweetin dizide oynamaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nda 5 yaÅŸÄ±ndaydÄ±... Sekiz yÄ±l boyunca yapÄ±mda kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti. SonrasÄ±nda da mesleÄŸini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼. Ã‡eÅŸitli film ve dizilerde rol aldÄ±.





Bu yaÅŸÄ±na kadar dÃ¶rt kez evlendi Jodie Sweetin. Åžu anda 2022'de hayatÄ±nÄ± birleÅŸtirdiÄŸi Mescal Wasiliewski ile bir hayat sÃ¼rÃ¼yor. Bu arada Wasiliewski'nin, bir baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±k terapisti olduÄŸunu da hatÄ±rlatalÄ±m.





Sweetin'in eski kocalarÄ±ndan Cody Herpin ve Morty Coyle ile yaptÄ±ÄŸÄ± evliliklerden iki kÄ±z Ã§ocuk annesi olduÄŸunu hatÄ±rlatalÄ±m.





Ãœlkemizde Bizim Ev adÄ±yla gÃ¶sterilen Full House dizisinde Ã¶nemli rolleri, Bob Saget, John Stamos ve Dave Coullier paylaÅŸÄ±yordu. Bu Ã¼Ã§ yetiÅŸkin oyuncuya o dÃ¶nemde ilk genÃ§lik Ã§aÄŸlarÄ±nda olan Candace Cameron Bure ile Jodie Sweetin ve Mary Kate Olsen eÅŸlik ediyordu. Dizinin yÄ±ldÄ±zlarÄ±ndan Bob Saget, 2022 yÄ±lÄ±nda hayata veda etti.