Bir zamanlar büyük bir yıldızdı… Ünlü şarkıcı üç yıldır arabasında yaşıyor

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O günlerde hayatın ve zamanın acımasızlığını, şöhretin nasıl da gelip geçici olduğunu fark etmemişti.

En Vogue grubuyla ünlenen şarkıcı Dawn Robinson evsiz kaldığını ve üç yıldır arabasında yaşadığını açıkladı.





YAPTIĞI İTİRAF HERKESİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

“Free Your Mind” şarkısıyla hatırlanan 58 yaşındaki ünlü şarkıcı kendine ait YouTube kanalında yayınladığı bir videoda hayatıyla ilgili gelişmeleri anlatırken onu hâlâ unutmamış olan hayranlarını adeta şaşkına çevirdi.

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20 dakikalık videoda “Çocuklar, son üç yıldır arabamda yaşıyorum. Oh sonunda itiraf ettim, söyledim gitti!” diyen Dawn Robinson bu itirafla rahat bir nefes aldığını söyledi.

ÜÇ YILDIR ARABASINDA YAŞIYOR

Robinson, arabasına taşınma kararını 2020 yılında Las Vegas'ta ailesiyle birlikte yaşamaya başladıktan sonra aldığını da anlattı.

Ünlü şarkıcı, sonunda annesinin “öfkesinden” bıktığını ve nihayetinde ailesinin evinden ayrılmaya karar verdiğini söyledi.

“Bu harika bir şeydi, ta ki işler değişene kadar. Annemi seviyorum ama o çok sinirli olmaya başladı” diyen Robinson o günleri “Öfkesinin çoğunu benden çıkarıyordu. Her zaman hedefi bendim ve bununla başa çıkamıyordum” sözleriyle anlatıyor.

AİLESİNİN EVİNE “SIĞAMADI”

Arabasında bir ay yaşadıktan sonra, videoda adını vermekten kaçındığı menajerlerinden birinin onu Los Angeles'a geri dönmeye zorladığını ve kendisiyle birlikte yaşamasını teklif ettiğini söyledi.

Ancak bu durum, iddiaya göre evinde kendisine yer olmadığını fark ettiğinde daha da kötüye gitmişti. Böylece, bir daire aramaya devam ederken sekiz ay boyunca bir otelde kaldı.

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ÇOK ARADI AMA KENDİNE BİR YUVA BULAMADI

Ancak menajeri ona sürekli bahaneler üretip bulduğu dairelerin yaşamaya uygun olmadığını söylüyordu. Robinson ona “Dostum, burada yaşamak zorunda olan benim” diyor ama gerçekten de bir türlü ev bulamıyordu.

Uygun bir yaşam alanı arayışına giren ünlü şarkıcı en sonunda internette “araba hayatı” videolarını araştırmaya başladı ve internette arabalarında yaşama deneyimlerini paylaşan insanları keşfetti.

DURUMU BİR FIRSAT OLARAK GÖRÜYORMUŞ

Ve evsizliğine çözüm olarak bu adımı atıp arabasında yaşamayı seçti.

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Ünlü şarkıcı dışarıdan bakıldığında üzücü görünen bu durum için arabada yaşamasının kendisine “uyanışı, iyileşmeyi, affetmeyi ve büyümeyi” keşfetmesi için fırsat olduğunu söyledi.

Marvin Gaye de dahil olmak üzere arabalarında yaşayan diğer ünlülerin hikayelerine dikkat çeken Dawn Robinson “Kendimi özgür hissettim. Bir kamp gezisindeymişim gibi hissettim. Yapılacak en doğru şeyin bu olduğunu hissettim” dedi.

“BENİM İÇİN ÜZÜLMEYİN”

Robinson sözlerine devam ederken içinde bulunduğu koşullar nedeniyle hayranlarının kendisi için üzülmesini beklemediğini de “Bu 'Ah vah' edilecek bir durum değil. Kim olduğumu öğreniyorum, bir insan olarak, bir kadın olarak kendimi öğreniyorum” sözleriyle belirtti.

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Dawn Robinson kendisini önce ailesinin evine yerleşmeye sonra da evsiz kalıp arabasında yaşamaya iten maddi sıkıntılarının kaynağını ise belirtmedi. Kendisi gibi ünlü bir müzisyen olan Andre Dre Allen’la 2003 – 2010 yılları arasında evli kalan Robinson’ın çocuğu yok.