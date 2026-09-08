UÃ§ gÃ¼zel kÄ±zÄ±m kendi kanatlarÄ±nla... Poz vermeyi annesi ona daha kÃ¼Ã§Ã¼cÃ¼kken Ã¶ÄŸretti!

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Hatta bazen Ã¶yle durumlar oluyor ki bir zamanlarÄ±n Ã¼nlÃ¼sÃ¼ gÃ¼n geliyor kendi Ã§ocuÄŸunun gÃ¶lgesinde kalabiliyor.

HenÃ¼z bu gerÃ§ekleÅŸmesi ama sinema dÃ¼nyasÄ±nda anne ya da babasÄ±yla aynÄ± mesleÄŸi seÃ§enlere bir kiÅŸi daha eklendi: Ever Gabo Andersonâ€¦

Belki bÃ¶yle sÃ¶yleyince ilk anda onu tanÄ±yan pek Ã§Ä±kmaz. Ama Milla Jovovich'in kÄ±zÄ± dersek herkes hemen bilir!

Bir zamanlar kendisi dÃ¼nyanÄ±n Ã¶nde gelen film festivallerinde kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±yÄ± kasÄ±p kavuran 50 yaÅŸÄ±ndaki Jovovich'in Paul W. A. Anderson ile yaptÄ±ÄŸÄ± evlilikten dÃ¼nyaya gelen Ã¼Ã§ kÄ±zÄ±nÄ±n en bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼ olan Ever Gabo Anderson, 83'Ã¼ncÃ¼ Venedik Film Festivali'nde kariyerinin ilk Ã¶nemli adÄ±mÄ±nÄ± attÄ±.

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YÃ¶netmenliÄŸini Barthelemy Grassman'Ä±n yaptÄ±ÄŸÄ± Father Joe adlÄ± filmin, festival kapsamÄ±ndaki gÃ¶steriminde kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±ya Ã§Ä±ktÄ± 18 yaÅŸÄ±ndaki Ever Anderson.



USTALARLA AYNI FÄ°LMDE OYNADIÂ

Filmde Kiefer Sutherland, Al Pacino gibi sinemanÄ±n devleriyle aynÄ± filmde rol alan Ever, doÄŸrusu kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±daki duruÅŸuyla da doÄŸrusu annesini pek aratmadÄ±.

Daha Ã¶nce de Ã¶nemli dergilere kapak pozlarÄ± veren, hatta babasÄ±nÄ±n yÃ¶nettiÄŸi Resident Evil: The Final Chapter filminde de kÃ¼Ã§Ã¼k bir rolÃ¼ olan Ever, bu kez Venedik Film Festivali'nde kendi kanatlarÄ±yla uÃ§tu.

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Ever Anderson , daha kÃ¼Ã§Ã¼cÃ¼k yaÅŸlarÄ±ndan itibaren kameralar karÅŸÄ±sÄ±nda...



HERKES ONDA ANNESÄ°NÄ°N GENÃ‡LÄ°ÄžÄ°NÄ° GÃ–RÃœYOR

GenÃ§ kÄ±z, bÃ¼yÃ¼dÃ¼kÃ§e de annesi gibi model ve oyuncu olma yolunda emin adÄ±mlarla ilerlemeye baÅŸladÄ±. Ever Gabo Anderson; annesi Milla Jovovich'in genÃ§lik yÄ±llarÄ±ndaki gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ne de Ã§ok benzetiliyor.

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Bu arada Jovovich ile Paul W.S. Anderson'Ä±n 2015 doÄŸumlu Dashiel Edan ve 2020'de dÃ¼nyaya gelen Osian Lark Elliot adÄ±nda iki kÄ±zÄ± daha olduÄŸunu hatÄ±rlatalÄ±m.

Milla Jovovich ile yÃ¶netmen kocasÄ± Paul W.S. Anderson 2009 yÄ±lÄ±ndan bu yana evli.

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