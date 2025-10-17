Bir yıl önce ölen aşkıyla son anlarını paylaştı… ‘Böyle olacağını bilsem seni bırakıp gider miydim sevgilim!’

Haberin Devamı

One Direction grubunun eski üyesi olan, daha sonra da solo çalışmalarıyla dikkat çeken İngiliz şarkıcı Liam Payne, 16 Ekim 2024'te, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te kaldığı bir otelin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Öldüğünde daha sadece 31 yaşındaydı…

Ölümünün intihar olup olmadığı çok konuşulsa da daha sonra yapılan incelemelerde hayatı sona ermeden saatler önce çok yüksek miktarlarda uyuşturucu aldığı ortaya çıkmış, otel personelleri sorgulanıp araştırma derinleştirilse de balkondan düştüğüne karar verilmişti.

GENÇ YAŞTA ÖLÜMÜ SEVENLERİNİ YIKMIŞTI

Liam Payne’nin genç yaşta ölümü ailesini ve hayranlarını yasa boğdu, hem öldüğü Arjantin’de hem de cenazesinin yapıldığı İngiltere’de sayısız kişi toplanıp onu gözyaşlarıyla sonsuzluğa uğurladı.

Ani ölümüyle sevenlerini üzen Liam Payne çocuk denecek yaşta şöhreti bulmuştu... Liam Payne hiç evlenmedi ama eski ilişkisinden 8 yaşında Bear adında bir oğlu vardı

Haberin Devamı

Liam Payne Arjantin’e eski grup arkadaşının konserine gitmiş, yanında kız arkadaşı Kate Cassidy de olduğu için konser sonrası da bir süre kalıp tatil yapmak istemişti. Geçmişte bağımlılık sorunları ve ruhsal sıkıntılar yaşamış olsa da oldukça mutlu ve sağlıklı görünüyordu.

GERİDE GÖZÜ YAŞLI SEVGİLİSİ KALDI

Bir internet ünlüsü ve influencer olan Kate Cassidy, Liam Payne’in ölümünün ardından aylarca kendine gelememiş, onunla yaşadığı büyük mutluluğun bu ani ölümle ellerinden kayıp gidişiyle adeta yıkılmıştı.

Liam Payne hayatını kaybettiğinde Kate Cassidy'yle aşk yaşıyordu ve çiftin evleneceği konuşuluyordu

Liam Payne’in ölümünün birinci yılında hayranları onu başta Arjantin ve İngiltere olmak üzere birçok yerde andı, mezarına ve hayatını kaybettiği otelin önüne yine çiçekler ve notlar bırakıldı.

Haberin Devamı

"ONUNLA PAYLAŞTIĞIMIZ SON BİR SAATİMİZ"

Ölüm yıl dönümünde Liam Payne’i anan Kate Cassidy de daha önce hiç görülmemiş bir video paylaştı. 38 yaşındaki fenomenin paylaştığı görüntülerde Kate Cassidy ve Liam Payne güzel, güneşli bir günde, yeşil çimlerin üzerinde gülüşüyor, Liam Payne sevgilisini kollarına alıp havaya kaldırıyordu.

Kate Cassidy Liam Payne'in birinci ölüm yıl dönümünde onunla ölümünden önce geçirdikleri son mutlu anları paylaştı

Kate Cassidy’nin söylediğine göre bu görüntüler ünlü aşıkların bir arada geçirdiği son anlara aitti. Kate Cassidy daha sonra Arjantin’den ayrılmış ve tek başına ABD’ye dönmüş, Liam Payne’i o otelde tek başına bırakmıştı.

Liam Payne'in aşırı dozda uyuşturucu aldıktan sonra kaldığı otelin balkonundan kazara düşerek öldüğü düşünülüyor

Haberin Devamı

ONU BIRAKIP GİTTİĞİ İÇİN ÖMÜR BOYU VİCDAN AZABI ÇEKECEK

Aslında aralarında bir şey yaşanmadığını, son derece mutlu bir şekilde vedalaştıklarını söylemişti acılı sevgilisi. Kate Cassidy’nin Liam Payne’İ bırakıp erken gitmesi aslında köpeklerini çok yalnız bırakması, bir an önce onların yanına gitmek istemesinden kaynaklanmıştı.

Liam Payne’in ölümünü takip eden günlerde Kate Cassidy onu yalnız bıraktığı için çok pişman olduğunu söylemiş, belki de yanında kalsaydı bu korkunç kazanın asla yaşanmayacağını iddia etmişti.

Liam Payne Arjantin'de kalırken Kate Cassidy ondan önce ABD'ye dönmüştü... Ünlü influencer eğer sevgilisinin yanında kalsaydı onun ölümünü engelleyebileceğine inanıyor ve hâlâ vicdan azabı çekiyor

Haberin Devamı

Bu büyük kaybın üzerinden bir yıl geçtikten sonra sevdiği adamı anmak için video paylaşan Kate Cassidy hâlâ aynı şeyi düşündüğünü, hâlâ onu bırakıp gittiği için çok vicdan azabı çektiğini söylüyor ve bu duygunun zamanla azalmadığını itiraf ediyor.