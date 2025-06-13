Bir yanında eski, bir yanında yeni karısı… Her şey küçük oğlumuz için!

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Küçük bir oğulları olmasına rağmen çareyi ayrılmakta buldular.

Biri küçük oğullarına bakmak için yeniden evlenmemeyi seçti, diğeri ise yeniden evlenip yeniden baba oldu. Hem de üç kez…

Chris Pratt ve Anna Faris, 12 yaşındaki oğulları Jack'in ilkokuldan mezun olduğu gün yeniden bir araya geldiler.

Hem de 7 yıl boyunca hiç görüşmedikten sonra…

Eski eşler, düzenlenen mezuniyet töreninin ardından yaklaşık yedi yıl sonra ilk kez birlikte fotoğraflandı. Tek çocuklarının yanında duran gururlu anne baba aile fotoğrafı çektirmek için bol bol poz verdiler.

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Chris Pratt oğlunun mezuniyet törenine eşi Katharine Schwarzenegger'le geldi. Törende Katharine Schwarzenegger ve Pratt’in eski eşi Anna Faris de koyu bir sohbete dalıp samimi görüntüler verdi.

Şimdilerde eski eş ve yeni eşin arası iyi iyi görünse ve Chris Pratt de bundan epey mutluymuş gibi pozlar verse de Pratt ve Anna Faris boşandıktan sonra tatsız şeyler yaşanmıştı.

2009’da evlenip 2017’de ayrıldığı Anna Faris’i boşandıktan sonra yalnız bıraktığı söylenen Chris Pratt sanki oğlu Jack’ten de boşanmış gibiydi ve doğduğundan beri sağlık sorunları yaşayan, ölümlerden dönen küçük Jack’i hiç arayıp sormadığı söyleniyordu.

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Bu da yetmezmiş gibi Katharine Schwarzenegger’le evlenip iki kız çocuğu babası olan Chris Pratt bir sosyal medya paylaşımı yapmış, yeni karısı Katharine Schwarzenegger’e ona “sağlıklı” çocuklar verdiği için teşekkür etmişti.

Bu paylaşım kendi hayranlarının bile tepkisine yol açmıştı. Chris Pratt doğduğundan beri ciddi sağlık sorunları yaşayan oğlunu görmezden gelmekle kalmamış, yeni doğan “sağlıklı” çocuklarını ve ona bu çocukları veren yeni eşini göklere çıkarmıştı.

Yaptığı gafın farkına varıp özür dileyen Chris Pratt Anneler Günü için yeni eşini kutlarken ilk eşi ve ilk oğlunun annesi Anna Faris’i unutmuş, bu yüzden de eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

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Pratt, Arnold Schwarzenegger ve Maria Shriver'ın kızıyla olan ikinci eşi Katharine Schwarzenegger’le 2018 yılının haziran ayında görüşmeye başlamıştı. Çift, 2019 yılının ocak ayında nişanlandıklarını duyurdu ve beş ay sonra evlendi.

İkilinin 4 yaşında Lyla ve 3 yaşında Eloise adında iki kızları ve henüz 7 aylık olan Ford adında da bir oğulları var.