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Bir yanı duygusal, bir yanı eğlenceli bir yol hikâyesi “Afara”

#Afara#Uğur Aslan#Kanal D
Bir yanı duygusal, bir yanı eğlenceli bir yol hikâyesi “Afara”

Kanal D’nin, yapımcılığını Poll Production by Polat Yağcı’nın yaptığı, Uğur Aslan’ın keyifli sohbeti ve birbirinden güzel şarkılarıyla ekrana gelen yeni programı “Afara” ilk bölümüyle izleyicisi ile buluştu.

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Programa elinde taşıdığı kahverengi bir bavulla çıkan Uğur Aslan, ilk olarak büyük usta, ünlü halk ozanı Neşet Ertaş’ın en sevilen türkülerinden Yolcu’yu yorumladı. Yolcu türküsünü kendine has tarzı ile yorumlayan Uğur Aslan izleyiciden tam not aldı.

Afara’nın ilk bölüm konukları ise sosyal medya hesabından paylaştığı komik tiplemeleri ile fenomen olan başarılı oyuncu Yasemin Sakallıoğlu, Anadolu Rock müziğin güçlü yorumcusu Haluk Levent ve başarılı oyuncu Tolgahan Sayışman oldu.

Bir yanı duygusal, bir yanı eğlenceli bir yol hikâyesi “Afara”

Pozitif enerjisi ve birbirinden komik açıklamalarıyla stüdyoyu kahkahaya boğan Yasemin Sakallıoğlu, gecede kendine has yorumuyla “Hasretinle Yandı Gönlüm” şarkısını seslendirdi. Sevilen oyuncu, programın konseptinde yer alan mikron oyununu oynarken seslendirdiği eğlenceli şarkıyla da stüdyoyu kahkahalara boğdu.

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Haluk Levent canlı performanslarının yanı sıra sohbeti ve samimiyeti ile de bir kez daha herkesi kendisine hayran bıraktı. Tolgahan Sayışman’ın ise sohbeti ile renk kattığı program yayınlanan ilk bölümü ile herkesin gözdesi olmayı başardı.

Bir yanı duygusal, bir yanı eğlenceli bir yol hikâyesi “Afara”

Programın ilerleyen dakikalarında heybesinden çıkardığı anılara yer veren Uğur Aslan, stüdyodaki can cana sohbete konuklarına ikram ettiği demli çayıyla da renk kattı.

Uğur Aslan ile doyasıya müzik ve tadına doyulmaz bir sohbetin olacağı Afara, her cuma akşamı saat 00.15’te canlı yayınla Kanal D’de…

Bir yanı duygusal, bir yanı eğlenceli bir yol hikâyesi “Afara”

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#Afara#Uğur Aslan#Kanal D

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