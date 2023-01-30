Bir yanda babası, bir yanda kardeşi... Ilgaz'ın acısı ikiye katlandı

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Dizinin yeni bölümünde;

Ceylin'e gelen gizemli telefondaki kişi Ferda'nın davasının kapatılmasını istedi. Tehditlere boyun eğmeyen Ilgaz ise davadan çekilmeyi redetti.

Ilgaz’ın arabasına konulup, emniyetin bahçesinde herkesin gözü önünde patlatılan bomba büyük şok yarattı.

'Ölü gelin' davasında cinayeti kimin işlemiş olduğu bombanın ve tehditlerin arkasındaki ismi bulmak için de çok önemli bir hale geldi.

PATLAMADA ÖLEN VAR MI - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Gelinin ve damadın aileleri şüpheliler arasında yerini alrken; Yekta Tilmen ve oğlu Ömer de damat tarafını avukatları sıfatıyla davaya dahil oldular.

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Patlamadan yaralı kurtulan ve basına açıklama yapan Pars, bombanın Ilgaz Savcı'nın aracına konulduğunu söyledi.

Tek tek her ipucunun üzerinden bir daha geçen Ilgaz, Eren ve Ceylin; Çetin’le ilgili gizemi çözmeye karar verdiler. Bu yolda en çok üzülen kişi ise Aylin oldu.

Aylin'i arayan Ceylin, sahte doktor Çetin'in suça karışmış olabileceğini söyleyerek adliyeye çağırdı.

Aylin, Ceylin'e Parla'yı yurtdışına kaçırmak için Çetin ile birlik olduğunu ve evini sattığını itiraf etti.

Osman ile aldığımız evi sattım. Paranın hepsi gitmedi. Karşılığında bana araba verdi.

Patlamanın etkisinden bir türlü çıkamayan Derya, Ceylin'e bebeği doğurmaktan vazgeçtiğini söyledi.

Bebek de karar da benim! Ne istersem onu yaparım.

Derya'nın yanlış bir karar vermesini engellemeye çalışan Ceylin, yemek masasında Pars'a baba olacağının müjdesini verdi.

Yargılamadan önce bir bekleyin savcım. Kimseye haber vermeden bebeği aldıracaktı.

Ilgaz ise "yöntem sertti ama doğru olanı yaptın" diyerek Ceylin'i destekledi.

Masayı terk eden Derya'nın peşinden giden ve ikna etmeye çalışan Pars, "her günü bir hediyeymişcesine seninle yaşayacağım" dese de onu kararından vazgeçiremedi.

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Karar alınmış daha diyecek bir şey mi kaldı!

Osman'ın tek başına oturduğunu gören Aylin, daha fazla üzülmesine engel olmak için yanına gidip ona evliliklerinin en başından beri yanlış olduğunu anlattı.

Senin üzüntün biz ayrıldık diye değil... Bir ömrü boşa tükettiğini fark etmeye başladığın için...

Çetin, her zamanki vurdumduymazlığı ile Aylin'i ziyarete gitti. Çok geçmeden Ilgaz ve Ceylin de buluşmaya dahil oldu. Eren, Çetin'i yaka paça gözaltına alarak emniyete götürdü.

Çetin ifadesinde kayıp gerdanlığı damatın sağdıcının çantasından çaldığını itiraf etti. Yapılan incelemelerde sağdıcın ayakkabısında Ferda'ya ait izler bulundu.

Dizinin final sahnesinde,

Ceylin'in telefonuna gelen Metin Amir'e ait ölüm ilanı Ilgaz ve Pars'ı panikletti. Babasına ulaşamayan Ilgaz'ın korkusu her dakika daha da arttı.

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55-60 yaşlarında bir erkeğin yol kenarında hareketsiz yattığı ihbarı emniyeti hareketlendirdi.

Olay yerine giden Ilgaz, bulunan kişinin babası olduğunu gördü.

Metin Amir vakit kaybetmeden hastaneye kaldırılırken, olay yerinde Defne'nin çantasını bulan Ilgaz'ın acısı ikiye katlandı.