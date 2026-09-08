Haysiyet bu akşam ilk bölümüyle Kanal D ekranlarında

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

DOĞUKAN GÜNGÖR: MEHMET BENDEN DAHA TUTKULU

Dizinin esas oğlanı Doğukan Güngör, aşkıyla haysiyeti arasında sıkışan Mehmet’i “Benden daha inatçı. Ben de hırslı bir insanım ama onun mücadele ettiği şartlar çok daha zor. Bu nedenle benden daha tutkulu” sözleriyle tanımladı.

Yakışıklı oyuncu, “Aşk çok başka bir şey. Aslında bu iki kavramı birbirinden bağımsız hiç düşünmedim. Ama aşk ve haysiyet her zaman aynı masada oturmayabiliyor” diyerek de karakterinin en büyük çıkmazına işaret etti.

MERİH ÖZTÜRK: SİMAY KIRILGAN AMA GÜÇLÜ





Haberin Devamı

Mehmet’in hayatına dokunan Simay’a hayat veren Merih Öztürk ise karakterini “kırılgan ama güçlü” olarak tarif etti. Öztürk, dizinin en etkileyici yanının karakterlerin gri alanlarını da göstermesi olduğunu vurguladı.

Haysiyet’in güçlü ve katmanlı bir senaryoya sahip olduğuna da dikkat çeken güzel oyuncu, hikâyelerin tek bir perspektiften anlatılmadığını söyledi: Karakterler yalnızca iyi ya da kötü olarak çizilmiyor; onların gri alanlarını da görebiliyoruz.

KEREM ALIŞIK: SADIK, ANADOLU İRFANINI TEMSİL EDİYOR





Dört yıllık aranın ardından ekranlara dönen Kerem Alışık, Yeşilçam’ın unutulmaz karakterlerinden Yaşar Usta’yı akıllara getiren Sadık Karlıova karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Sadık’ın bilgisiyle, görgüsüyle ve yaşam tecrübeleriyle Anadolu irfanını temsil edeceğini belirten usta oyuncu, “İnsanın en büyük serveti şahsiyeti ve haysiyetidir” sözleriyle karakterinin yaşam felsefesini özetledi.

NERGİS ÖZTÜRK: YEŞİLÇAM TADINDA BİR DİZİ





Haberin Devamı

Karlıova Ailesi’nin annesi Nimet’i canlandıran Nergis Öztürk, diziyi “Yeşilçam tadında, çok katmanlı bir hikâye” olarak tanımladı. “Dürüstlük, hem onun hem de Karlıova Ailesi’nin en önemli dayanağı” diyen oyuncu, ufak da bir ipucu verdi: Ailenin temelleri, Sadık’la birlikte dürüstlük ve doğruluk üzerine kurulmuş. Ancak hikâye ilerledikçe bu değerlerin farklı sınavlardan geçtiğini göreceğiz.

REHA ÖZCAN: HALUK SERT AMA TUTARLI BİR KARAKTER





Dizinin güçlü karakterlerinden hukuk profesörü Haluk Narmanlı’ya hayat veren Reha Özcan, karakteri için “Sert görünse de kendi içinde oldukça tutarlı” değerlendirmesinde bulundu. Haluk’un haysiyet anlayışını ise “Ailesini ve değerlerini korumak” sözleriyle anlattı.

Haberin Devamı

AYÇA VARLIER: İZLEYİCİYİ SÜRPRİZLER BEKLİYOR





Şehnaz karakteriyle ekrana gelecek Ayça Varlıer de izleyiciyi sürprizlerin beklediğini belirtti: Şehnaz, ailesine bağlı, korumacı bir yapıya sahip. Bu dünyadan değil. Hafif manipülatif, iyi polisi oynayan, ailesine düşkün, yeğeni Simay’ı (Merih Öztürk) düşünen ve abisini çok seven bir kadın. Her karakterin hikâyesi açılacak, izleyiciyi sürprizler bekliyor.