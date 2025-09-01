Bir yabancı onu taciz etmeye çalışıp yaptığına pişman olmuş: Ayakkabının topuğuyla dersini verdi!

Haberin Devamı

Bunun en önemli nedenlerinden biri hatta belki birincisi, milyonlarca kişinin geleceğin kraliçesi olarak gördüğü Prenses Diana'nın yuvasını yıkmaktan sorumlu tutulmasıydı...

Daha da ötesinde Diana'nın daha 36 yaşında ölümü nedeniyle de dolaylı da olsa Camilla suçlandı. Bu yüzden de yıllar yılı "yuva yıkan kadın" olarak anıldı ve istenmeyen kişi ilan edildi...

Ama sonunda Charles ile birbirlerini gerçekten seviyorlarmış ki 2005 yılında sabırlarının karşılığını alıp evlendiler. Hem de öyle gizli saklı bir biçimde değil, dünyaya göstere göstere.

2022 yılında da Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümüyle kocası Charles kral olunca o da kraliçe unvanını aldı. Bir başka deyişle bundan 10 ya da 15 yıl önce kimsenin aklına bile gelmeyen gerçekleşti.

TACİZCİYLE MÜCADELE ETMİŞ

Tabii ki böyle gerçekten dikkat çeken bir tür 'sabır ve başarı öyküsünün kahramanı' olan Camilla Parker Bowles'un ya da şu andaki unvanıyla Kraliçe Camilla'nın, geçmiş hayatının bilinmeyenleri de daha fazla dikkat çeker oldu.

İşte bunlardan biri belki de en ilginçlerinden biri yakında piyasaya çıkacak olan bir kitapta gözler önüne serildi.

Bu şaşırtan iddia, kraliyet ailesi konusunda uzman olan eski gazeteci Valentine Low'un Power and the Palace: The Inside Story of the Monarchy and 10 Downing Street adlı kitabında yer aldı... Bu arada söz konusu kitapta anlatılanların daha önce The Times tarafından dizi yazı olarak yayınlandığını hatırlatalım.

Bu iddiaya göre olay Camilla, daha ilk eşi Andrew ile evlenip Parker Bowles soyadını bile almadan önce yani Camilla Shand adını taşırken meydana geldi.

Camilla o sıralarda 16 ya da 17 yaşlarındaydı...

ESKİ BAŞBAKAN JOHNSON'A ANLATMIŞ

Bir gün Paddington'daki okuluna gidiyordu. Bunun için de trene binmişti... İşte o sırada bir yabancı yanına yaklaşıp onu elle taciz etmeye kalkıştı.

Camilla da ayağındaki ayakkabının topuğuyla onunla mücadele edip kendini tacizden korumaya çalıştı.

Kitaba göre Camilla bunu 2008 yılında İngiltere'nin eski başbakanlarından Boris Johnson'a anlattı.

Söylediğine göre yabancının ona yönelik tacizini annesinin ona öğrettiği gibi savuşturdu... Ayağındaki yüksek topuklu ayakkabıyı çıkardı ve onu kullanarak tacizciyle mücadele etti. Bu şekilde de başına gelecek olan korkunç olayı önledi.

Yakınları Camilla'nın yaşadığı bu olayı ailesinden ve yakınlarından saklamadığını belirtti. Ama bunu kamuoyu karşısında hiç anlatmadı. Diğer yandan Camilla, çok fazla dillendirilmese de bugüne kadar taciz ve aile içi şiddet kurbanı kadınlarla ilgili bazı çalışmalara da katıldı.