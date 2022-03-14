Bir Varmış Bir Yokmuş filminin oyuncuları kimler, nerede çekiliyor? Bir Varmış Bir Yokmuş filminin konusu ve kadrosu

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Mert Fırat'ın rock müzisyeni Ozan karakterini, Melisa Sözen'in ise anaokulu öğretmeni Nehir'i canlandırdığı Bir Varmış Bir Yokmuş filminin kadrosunda Hare Sürel, Derya Durmaz, Mustafa Uzunyılmaz, Göktay Tosun, Judith Liberman, Onur Şirin ve Anıl Altınözyer alıyor.



Bir Varmış Bir Yokmuş filminin konusu



Anaokulu öğretmeni olan Nehir, bir gün tesadüfen bir şarkı dinler ve dinlediği şarkı genç kadını derinden etkiler. Nehir şarkıyı o kadar çok beğenir ki notaların ardından, şarkıyı yapan müzisyenin peşine düşmeye karar verir. Yolun sonundaysa şarkının sahibi olan Ozan'ı bulur. Ama Ozan yaşadığı derin bir travma yüzünden adeta çıkmaz sokak gibidir. Bir tarafın kararlılığı ile diğer tarafın bocalamaları arasında sıkışıp kalan bu ilginç aşk hikayesi, acaba mutlu sonlu bir masala bağlanabilecek midir?