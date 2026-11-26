Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Grubun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre müzisyen, 4. evre metastatik prostat kanseriyle verdiği “uzun ve cesur” mücadelenin ardından pazartesi günü hayatını kaybetti.

Taylor’ın ailesi ve eski grup arkadaşları tarafından yapılan ortak açıklamada, sanatçının “evinde, ailesiyle çevrili bir şekilde huzur içinde vefat ettiği” belirtildi ve kendisi “çok sevilen bir eş, baba ve dede” olarak tanımlandı.

Taylor’ın eşi Tracey, “Dünya için Andy parlak bir gitaristti; bizim içinse harika bir eş, sevgi dolu bir baba ve torunlarıyla gurur duyan bir dedeydi,” dedi. “Ailemizin temel direğiydi. Müziğin ona kazandırdığı tüm o inanılmaz deneyimlere rağmen, onun için her zaman önce ailesi gelirdi.”

Haberin Devamı

Tracey, “Hepimizi bir arada görmekten daha mutlu eden hiçbir şey yoktu; müzik onu ne kadar uzağa götürürse götürsün, kalbi her zaman evindeydi” diye ekledi.

Kanser tedavisi gören ünlü müzisyenin karısı Tracey, eşinin son birkaç yıldır yaşadığı sağlık sorunlarıyla “büyük bir cesaret ve kararlılıkla” mücadele ettiğini ifade etti.

“Asla pes etmedi, son ana kadar savaştı ve yaşama sevincini hiç kaybetmedi. Hastalığı boyunca dünyanın dört bir yanındaki hayranlarının gösterdiği nezaket ve destek ona büyük bir teselli ve güç verdi; bunun için her zaman minnettar kalacağız. Andy ne kadar çok sevildiğini biliyordu ve bu bizim için büyük bir teselli kaynağı. Onu her gün özleyeceğiz.”

Duran Duran üyeleri Simon Le Bon, John Taylor, Nick Rhodes ve Roger Taylor da uzun süreli dostlarına veda ederek, “Andy, hikayemizin en başından beri yanımızdaydı,” ifadelerini paylaştı.

Haberin Devamı

“Onun çaldığı gitar, bizi dünya çapında üne kavuşturan şarkıların itici gücü oldu. Hayata karşı son derece gerçekçi, duygusallıktan uzak ve net duruşuyla birleşen kendine has, iğneleyici mizah anlayışı sayesinde, grubun ayaklarının yere sağlam basmasını sağladı ve takip eden o olağanüstü yıllar boyunca gruba karakteristik bir keskinlik kazandırdı.”

Taylor’ın grup arkadaşları, 2000’lerin başında orijinal beşlinin yeniden bir araya gelmesiyle “onunla tekrar müzik yapmanın harika olduğunu” belirterek, “hem sahnede hem de stüdyoda birlikte geçirdiğimiz o zamanın hepimiz için çok büyük bir anlamı vardı” ifadelerini eklediler.

Haberin Devamı

Taylor’ın, grubun 2022’de Rock & Roll Hall of Fame’e (Rock & Roll Şöhretler Kulübü) kabul edildiği törene katılamayacak kadar “sağlık durumunun kötü” olduğunu belirten grup üyeleri, “o gece paylaştığı sözlerin, onun gücünü ve aramızdaki bağı herkese bir kez daha hatırlattığını” dile getirdiler.

Grup, 2022’deki Rock & Roll Hall of Fame töreni için sahnede yeniden bir araya geldi; ancak Taylor orada değildi. Grubun solisti Simon Le Bon, tören sırasında Taylor’ın kanser teşhisi aldığını açıkladığı bir mektubu okudu.

Taylor mektubunda, “Orada olamadığım için gerçekten üzgünüm ve büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum,” diye yazmıştı. “Şüpheniz olmasın, bu gelişmeden dolayı çok heyecanlıydım. Hatta sırf bunun için, olmazsa olmaz ‘whammy’ (gitar kolu) mekanizmasına sahip yeni bir gitar bile almıştım. Bu dört kardeşle gurur duyuyorum. Dayanıklılıklarına hayranım ve bu ödülü kabul etmekten büyük mutluluk duyuyorum. Bu günün geleceğinden çoğu zaman şüphe etmiştim. Bugünü görebildiğim için gerçekten çok mutluyum.”

Haberin Devamı

Duran Duran, 1981 yılında ilk teklisi “Planet Earth”ü yayımladı; bunu, Taylor’ın da ortak yazarı olduğu “Hungry Like the Wolf”, “Rio” ve “Girls on Film” gibi grubun en ikonik parçalarından bazıları izledi.

Gruptan ayrı kaldığı bir dönemde Taylor; Duran Duran basçısı John Taylor, şarkıcı Robert Palmer ve davulcu Tony Thompson ile birlikte “The Power Station” adlı bir grup kurdu.

Taylor, solo kariyerine odaklanmak için 1986’da Duran Duran’dan ayrıldı ve “Thunder”, “Dangerous” ve “Man’s a Wolf to Man” adlı üç albüm yayımladı.

2001 yılında bir yeniden birleşme turnesi ve 2004 tarihli “Astronaut” albümü için gruba geri döndü ancak 2006’da tekrar ayrıldı.

Haberin Devamı

Taylor’ın gitar çalışmaları grup üzerinde silinmez bir iz bıraktı ve 1970’lerin sonu ile 1980’lerdeki İngiliz “New Romantic” (Yeni Romantik) akımı sırasında Duran Duran’ın ileriye taşınmasına yardımcı oldu.

Efsane gitarist ölümünden önce, grubun 2023’te yayımlanan 16. stüdyo albümü “Danse Macabre”de de yer almıştı.