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Bir şeyleri yanlış yapıyoruz

Güncelleme Tarihi:

#Umut Kurt#Melisa İnci#Bozburun
Bir şeyleri yanlış yapıyoruz
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2024 09:47

Umut Kurt önceki gün eşi Melisa İnci ile Cihangir’deydi.

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Oyuncu, “Birkaç projeyi hayata geçirmeye çalışıyoruz. 15 gün kadar tatil yapabildik. Bozburun’daydık, biz Bozburun’cuyuz arkadaşlar” dedi.

Bir şeyleri yanlış yapıyoruz

Kurt, Yunanistan’da tatil yapanların eleştirilmesi hakkında da konuştu: “İnanın bizden çok daha ucuz orası. Hatta yakın oldukları için malzemeleri de bizden alıyorlar. Orada lüks bir mekândan iki kişi 3 bin 500 lira ödeyerek çıkabiliyorsunuz. Adamlar erzakı bizden alıyor, nasıl bizden ucuza satıyorlar anlamış değilim. Bir şeyleri yanlış yapıyoruz.”

 

 

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#Umut Kurt#Melisa İnci#Bozburun

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