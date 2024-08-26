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Oyuncu, “Birkaç projeyi hayata geçirmeye çalışıyoruz. 15 gün kadar tatil yapabildik. Bozburun’daydık, biz Bozburun’cuyuz arkadaşlar” dedi.

Kurt, Yunanistan’da tatil yapanların eleştirilmesi hakkında da konuştu: “İnanın bizden çok daha ucuz orası. Hatta yakın oldukları için malzemeleri de bizden alıyorlar. Orada lüks bir mekândan iki kişi 3 bin 500 lira ödeyerek çıkabiliyorsunuz. Adamlar erzakı bizden alıyor, nasıl bizden ucuza satıyorlar anlamış değilim. Bir şeyleri yanlış yapıyoruz.”