Bir şefin hikayesi!

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Ödüllü film “Boiling Point”in uyarlaması olan ‘Umami’nin yapımcılığını Karga Seven üstlendi.

Emre Şahin’in yönetmen koltuğuna oturduğu filmin kadrosunda Osman Sonant, Onur Ünsal, Ulvi Kahyaoğlu, Tuğba Çom Makar, Nergis Öztürk, Murat Kılıç ve Selin Şekerci gibi isimler de yer alıyor.

Bir dijital platformda yayınlanacak film, şef Sina Bora’nın bir restoranı yönetmenin baskılarıyla boğuşurken, ayrıca kişisel hayatı ve ekibinin talepleriyle başa çıkmak zorunda kaldığı sıra dışı gecesini anlatıyor.