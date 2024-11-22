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Bir şefin hikayesi!

Güncelleme Tarihi:

#Burak Deniz#Öykü Karayel#Umami
Bir şefin hikayesi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 22, 2024 11:12

Burak Deniz ve Öykü Karayel “Umami” filminde bir araya geldi.

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Ödüllü film “Boiling Point”in uyarlaması olan ‘Umami’nin yapımcılığını Karga Seven üstlendi.

Emre Şahin’in yönetmen koltuğuna oturduğu filmin kadrosunda Osman Sonant, Onur Ünsal, Ulvi Kahyaoğlu, Tuğba Çom Makar, Nergis Öztürk, Murat Kılıç ve Selin Şekerci gibi isimler de yer alıyor.

Bir dijital platformda yayınlanacak film, şef Sina Bora’nın bir restoranı yönetmenin baskılarıyla boğuşurken, ayrıca kişisel hayatı ve ekibinin talepleriyle başa çıkmak zorunda kaldığı sıra dışı gecesini anlatıyor.

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#Burak Deniz#Öykü Karayel#Umami

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