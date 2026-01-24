Bir sahneye Ã§Ä±ktÄ± mÄ± yer yerinden oynardÄ±: Åžimdi 24 saat bakÄ±ma muhtaÃ§... Koca Ã§Ä±nar usul usul yaprak dÃ¶kÃ¼yor

Haberin DevamÄ±

DiÄŸer yandan bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda ise zaman insandan Ã§ok ÅŸeyler alÄ±p gÃ¶tÃ¼rÃ¼r... GenÃ§lik gider, gÃ¼zellik gider, bazen para gider... En sonunda da Ã¶mÃ¼r gider.

Bu durum herkes iÃ§in geÃ§erli. Ä°stediÄŸiniz kadar zengin ve Ã¼nlÃ¼ olun, istediÄŸiniz kadar bÃ¼tÃ¼n olanaklarÄ±nÄ±zla direnin zaman sizden de Ã§ok ÅŸey alÄ±p gÃ¶tÃ¼rÃ¼r.

Galiba en zoru da insanÄ±n saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n elinden gitmesi. Elbette genÃ§ yaÅŸta da yaÅŸanabilecek bir kayÄ±p saÄŸlÄ±k. Ama en Ã§ok yaÅŸ ilerledikÃ§e vuruyor insanÄ±.

SAÄžLIÄžI HER GEÃ‡EN YIL KÃ–TÃœLEÅžÄ°YOR

Ä°ÅŸte bÃ¶yle durumda olanlardan biri de Ã¼nlÃ¼ mÃ¼zisyen Phil Collinsâ€¦

MÃ¼zik tarihine damga vuran Genesis grubuyla tanÄ±ndÄ±ktan sonra kariyerini solo olarak sÃ¼rdÃ¼ren Collins, hayatÄ±nÄ±n son baharÄ±nda zorlu saÄŸlÄ±k sorunlarÄ±yla mÃ¼cadele ediyor...

Hatta bu yÃ¼zden artÄ±k bateri bile Ã§alamaz hale geldi.

Bu yÄ±l 30 Ocak'ta 75 yaÅŸÄ±na girecek olan Collins, Ä°ngiliz yayÄ±n kuruluÅŸu BBC'ye bir rÃ¶portaj verdi. Orada da yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± dizi dizi saÄŸlÄ±k sorunlarÄ±nÄ± anlattÄ±.

Phil Collins, Zoe Ball ile yaptÄ±ÄŸÄ± rÃ¶portajda saÄŸlÄ±k durumunu anlattÄ±.





24 SAAT BÄ°R HEMÅžÄ°REYLE YAÅžIYOR

Usta mÃ¼zisyen artÄ±k 24 saat tÄ±bbi bakÄ±ma ihtiyaÃ§ duyduÄŸunu, bu yÃ¼zden de bir hemÅŸirenin kendisine yardÄ±m ettiÄŸini sÃ¶yledi.

"YanlÄ±ÅŸ gidebilecek her ÅŸey benim iÃ§in yanlÄ±ÅŸ gitti" diyen Phil Collins, dizinden beÅŸ kez ameliyat geÃ§irdiÄŸini belirtti. Hala yÃ¼rÃ¼yebildiÄŸini sÃ¶yleyen Collins "Ama bunun iÃ§in yardÄ±ma ihtiyaÃ§ olduÄŸunu" sÃ¶zlerine ekledi.

Collins "Almam gereken ilaÃ§larÄ±n dÃ¼zenli takibini yapan ve 24 saat benimle birlikte olan bir hemÅŸire var" diye konuÅŸtu.

ÅžarkÄ±cÄ±, sÃ¶z yazarÄ± ve baterist olan Collins, diz ameliyatÄ± olduÄŸu sÄ±rada baÅŸÄ±na baÅŸka bir dizi sorun geldiÄŸini de belirtti. Kovit olduÄŸunu, bÃ¶breklerinin tÄ±kanmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.

Collins, bu arada bir itirafta da bulundu... GenÃ§lik yÄ±llarÄ±nda gÃ¼ndÃ¼z saatlerinde bile alkollÃ¼ iÃ§ecek tÃ¼kettiÄŸini ve bunun zararÄ±nÄ± ÅŸimdi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirtti.





SON YILLARDA HEP SAÄžLIÄžINI ANLATIYOR

Phil Collins yine de umudunu yitirmiÅŸ deÄŸil. Son konserini 2022'de veren mÃ¼zisyen yeniden eski saÄŸlÄ±klÄ± ve rahat hareket edebileceÄŸi gÃ¼nlere dÃ¶nmeyi umduÄŸunu da anlattÄ±.

Collins geÃ§en yÄ±l Mojo dergisine verdiÄŸi rÃ¶portajda da saÄŸlÄ±k durumunu ayrÄ±ntÄ±sÄ±yla anlatmÄ±ÅŸtÄ±.

Collins "AÅŸaÄŸÄ±daki stÃ¼dyoya gidip neler olduÄŸunu gÃ¶rmek istiyorum... Ama artÄ±k bunlara karÅŸÄ± bir aÃ§lÄ±ÄŸÄ±m ve Ã¶zlemim de yok" dedi.

Deneyimli mÃ¼zisyen "GerÃ§ek ÅŸu ki ben hastayÄ±m.. Yani demek istiyorum ki Ã§ok hastayÄ±m."

MECBUREN EMEKLÄ° OLDU

Phil Collins iki yÄ±l Ã¶nce Ã§ekilen Phil Collins: Drummer First adlÄ± belgeselde de saÄŸlÄ±k sorunlarÄ±ndan sÃ¶z etmiÅŸti.

YaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sorunlarÄ±n artÄ±k bateri Ã§almasÄ±nÄ± bile engellediÄŸini bu yÃ¼zden de emekli olmaya mecbur kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶zlerine eklemiÅŸti.

Collins, neler hissettiÄŸini de "BÃ¼tÃ¼n hayatÄ±mÄ± bateri Ã§alarak geÃ§irdim ama ÅŸimdi bunu yapamÄ±yorum... Bu bÃ¼yÃ¼k bir ÅŸok" sÃ¶zleriyle anlattÄ±.

AslÄ±nda gerÃ§ekten de bÃ¼tÃ¼n hayatÄ± boyunca bateri Ã§aldÄ± Phil Collins. Bagetleri eline ilk aldÄ±ÄŸÄ±nda daha sadece beÅŸ yaÅŸÄ±ndaydÄ±.





BÃœYÃœK TUTKUSU ONA AÄžIR BÄ°R BEDEL Ã–DETTÄ°

Ama sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re hayatÄ±nÄ± kazandÄ±ÄŸÄ±, ÅŸÃ¶hretini ve servetini borÃ§lu olduÄŸu bu tutkusu yÄ±llar sonra ona aÄŸÄ±r bir bedel de Ã¶ÄŸretti.

SÃ¼rekli davul Ã§alÄ±p belirli hareketleri tekrarlamasÄ± nedeniyle elleri ve bacaklarÄ±nda artÄ±k onlarÄ± rahat kullanmasÄ±nÄ± Ã¶nleyen saÄŸlÄ±k sorunlarÄ± oluÅŸtu.

Collins, yine o belgeselde "EÄŸer yaptÄ±ÄŸÄ±m bir ÅŸeyi eskisi kadar iyi yapamaz hale gelirsem onu hiÃ§ yapmamayÄ± tercih ederim" diye anlattÄ± durumunu.

Deneyimli mÃ¼zisyen "EÄŸer bir sabah kalkÄ±p da bir Ã§ift davul Ã§ubuÄŸunu tutabilirsem kendime bir ÅŸans veririm. Ama sanki kendimi tÃ¼kenmiÅŸ gibi hissediyorum" diye konuÅŸtu.





ARTIK AYAKTA DURAMAZ OLDU

Her ne kadar sorunlarÄ±yla ilgili bilgi vermese de Collins, yÄ±llardÄ±r saÄŸlÄ±ÄŸÄ± iÃ§in mÃ¼cadele ediyor.

2017 yÄ±lÄ±nda Phil Collins'e ayak dÃ¼ÅŸÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ teÅŸhisi konuldu. Bu yÃ¼zden bir bacaÄŸÄ±nda his kaybÄ± sorunu yaÅŸadÄ±. O dÃ¶nemde bunun nedeninin, sÄ±rtÄ±ndan geÃ§irdiÄŸi ve yÃ¼rÃ¼mesini zorlaÅŸtÄ±ran bir operasyon olduÄŸunu sÃ¶yledi Collins.

Ama ondan iki yÄ±l Ã¶nce de Collins, boynundan bir ameliyat geÃ§irdi ve onun ardÄ±ndan da bastonsuz yÃ¼rÃ¼yememeye baÅŸladÄ±.

1967 yÄ±lÄ±nda Ä°ngiltere'nin Surrey kentinde kurulan ve mÃ¼zik dÃ¼nyasÄ±na yÃ¶n veren gruplardan biri haline gelen Genesis'in bateristi ve solisti Phil Collins'in saÄŸlÄ±k sorunlarÄ± 2021 yÄ±lÄ±nda kamuoyuna yansÄ±maya baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.

O dÃ¶nemde bastonuyla gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenen Ã¼nlÃ¼ mÃ¼zisyen BBC'ye verdiÄŸi bir rÃ¶portajda da "ArtÄ±k bu ellerle bateri bagetini bile zor tutuyorum" diye konuÅŸtu.

EV KAZASI SAÄžLIÄžINI TAMAMEN BOZDU: Phil Collins'i bu duruma getiren sürecin aslÄ±nda 2007 yÄ±lÄ±na kadar uzanan bir geçmiÅŸi var. 2007 yÄ±lÄ±nda omurgasÄ±ndan operasyon geçirdi Collins. 2017 yÄ±lÄ±na gelindiÄŸinde ise saÄŸlÄ±k durumunun iyice bozulmasÄ±na neden olan bir kaza geçirdi. Evinin banyosunda düÅŸen Collins, bunun ardÄ±ndan bir dizi ameliyat geçirdi. YaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bu zorlu süreç nedeniyle de yaÅŸamdaki hareketliliÄŸi azaldÄ±. Bunun yanÄ± sÄ±ra Collins'in sol elinde sinirleriyle ilgili bir sorunu bulunuyor. Collins aynÄ± zamanda iÅŸitme sorunlarÄ± da yaÅŸÄ±yor.

ÃœÃ‡ EVLÄ°LÄ°K BEÅž Ã‡OCUK:Collins, ilk evliliÄŸini Andrea Bertorelli ile 1975 ile 80 arasÄ±nda yaptÄ±. Jill Tavelman ile 1984- 1996 arasÄ±nda evli kaldÄ±. Bu evlilikten adÄ±nÄ± oyuncu olarak Ã¼nlenen kÄ±zÄ± Lily Collins dÃ¼nyaya geldi. (Ãœstte) ÃœÃ§ yÄ±l sonra Orianne Cevey ile hayatÄ±nÄ± birleÅŸtirdi. Ancak o evliliÄŸi de 2008'de sona erdi. Collins'in, kendi yerine Genenis'de bateri Ã§alan oÄŸlu Nic ve oyuncu kÄ±zÄ± Lily dÄ±ÅŸÄ±nda Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸu daha bulunuyor.

Â