Bir prens olarak doğmuştu… Ailesine sıkıntı ve utanç kaynağı oldu... Belki de bu yaşından sonra çalışmaya muhtaç kalacak

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Kraliçe Elizabeth’in üçüncü çocuğu, Kral Charles’tan sonra doğan ikinci oğlu Prens Anrdrew uzun yıllardır skandalların baş kahramanı olarak anılıyor.

YILLARDIR AİLESİNE BÜYÜK BİR “BAŞ AĞRISI” OLDU

York Dükü unvanını taşıyan Prens Andrew doğumuyla birlikte İngiliz tahtının varisleri arasında ikinci sıradaydı. Şimdi Elizabeth’in torunu William ve onun çocuklarının taht sıralamasında yükselmesiyle birlikte sekizinci sırada yer alıyor.

Hapishanede intihar eden ve adı korkunç suçlarla anılan ABD’li milyarder Jeffrey Epstein’la olan bağlantıları yüzünden adı dava dosyalarına giren, üzerine bir de kendisi de cinsel taciz suçlamalarına maruz kalan Prens Andrew yeğeni Harry ve eşi Meghan Markle’ı bile geride bırakarak ailenin en istenmeyen ve “sevilmeyen” üyesine dönüşmüştü.

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HAKKINDAKİ DAVADAN ANNESİ ELIZABETH SAYESİNDE KURTULMUŞTU

Hakkında açılan davalar annesi Kraliçe Elizabeth’in araya girip yüklü miktarda tazminat ödemesiyle düşürülen Andrew yine de çarpık ilişkileri ve taciz suçlaması yüzünden ailesi tarafından cezalandırıldı ve unvanları elinden alındı.

Saray çevrelerinden duyulan son iddialara göre 65 yaşındaki prens çok büyük bir maddi sıkıntı içine düştü ve belki de bu yaşından sonra çalışıp para kazanmak ve masraflarını kendi başına karşılamak zorunda kalabilir.

Bu ihtiyacın altında ise Andrew’nun yıllardır yaşadığı kraliyet mülkü var. Aslında Kraliçe Elizabeth öldükten sonra tahta çıkan Charles kardeşini bu mülkten kovmuş ve kendisine yaşayacak bir başka yer bulmasını söylemişti.





EVİNİN MASRAFLARINI KARŞILAYAMIYOR… BU YAŞTAN SONRA ÇALIŞMAK ZORUNDA KALABİLİR!

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Ancak hayatı boyunca burada yaşadığını söyleyen Andrew mülkü bir türlü boşaltmadı ve evi bildiği bu yerden ayrılmadı.

Charles da en sonunda çaresiz kalıp o mülkte yaşamaya devam edecekse tüm masraflarını kendi karşılamak zorunda olduğunu bildirdi ve ona devlet tarafından sağlanan kraliyet korumasını da elinden aldı.

Bir anda elinde harap olmuş ve yaşanacak hale gelmesi için çok masraf yapılması gereken bir evle kalan Adnrew’nun bunu yapabilecek bir maaşı, geliri ya da imkanı yok.





KENDİNİ ÇALIŞMAYA “LAYIK” BULMUYOR

Büyük bir nakit sıkıntısı çekmesine rağmen işlerini kendi görmek istemeyen, kendini buna “layık” görmediği söylenen Prens Andrew’nun hal böyle olunca çalışmaktan başka çaresi yok.

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Andrew’nun yaşadığı kraliyet mülkünün sadece bahçe bakımı masraflarının bile 50 bin dolar civarında olduğu söyleniyor.

2019 yılında Andrew, seks suçlusu Jeffrey Epstein ile olan ilişkisi nedeniyle kamu görevlerinden istifa ettiğini açıklamıştı.





“PİŞMAN OLDUM, ÖZÜR DİLERİM” DEMİŞTİ

Kraliçe 2. Elizabeth'in en sevdiği oğlu olduğu söylenen Adnrew açıklamasında Epstein ile olan geçmişinin ailesinin çalışmalarını ve “desteklemekten gurur duyduğu birçok kuruluş ve hayır kurumunda devam eden değerli çalışmalarına” zarar verdiğini söyledi.

Prens, aynı yıl seks kaçakçılığı suçlamasıyla hapisteyken intihar eden milyarder yatırımcıyla olan bağlarından pişmanlık duyduğunu da itiraf etti.

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Daha önce, Kral Charles’ın bakım ve güvenlik endişeleri nedeniyle Andrew'un evinden değerli eserlerin çıkarılmasını emrettiği bildirilmişti. Prensin bir zamanlar pahalı eserlerini gururla sergilendiği yerde şimdi sadece boş rafların görüldüğü bildiriliyor.

KORUMALARI DA ELİNDEN GİTTİ

Andrew 2004 yılından beri kraliyet konutu olan Royal Lodge'da yaşıyor. Yıllar önce boşanmış olsalar da York Düşesi Sarah Ferguson da onunla birlikte konutta yaşıyor.

Andrew bu konutta yaşamaya başlamadan önce ve yaşadığı müddetçe onarım ve tadilat için 10 milyon dolardan fazla para harcadı. Konutun yıllık kirasının ise 337,000 dolar olduğu bildiriliyor.

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İngiliz basını geçenlerde kralın Andrew'un özel güvenlik ekibinin sözleşmesini yenilemediğini bildirdi. Prens 2022'de polis korumasını kaybettikten sonra Andrew'un güvenlik masrafları Kral Charles tarafından karşılanıyordu.

KRAL CHARLES UTANÇ KAYNAĞI KARDEŞİNİN YANINDA GÖRÜNMÜYOR

Güvenlik ekibinin krala yıllık yaklaşık 4 milyon dolara mal olduğu söyleniyor.

İngiliz kraliyet ailesi uzmanı Hilary Fordwich yaptığı açıklamada “Andrew, Kral Charles’ın yanında kamuoyu karşısında hiç görünmedi. Bu bir tesadüf değil. Kraliyet ailesinde çok az şey tesadüfen olur. Kral Charles skandallarla dolu kardeşiyle arasına mesafe koymak için mümkün olan her şeyi yaptığı için bu tamamen kasıtlı” dedi…