Bir ömür aradığı ne varsa onun kollarında buldu… Aşıklar şehrinde el ele!

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Başlarda ürkek davranıp saklanan, şöhretleri yüzünden zaten her attıkları adım takip altında olan ünlü çift ilişkilerinde iki yılı çoktan devirdi.

En son ocak ayının hemen başında düzenlenen Altın Küre ödül töreninde dudak dudağa görüntülenen Kylie Jenner ve Timothee Chalamet bu kez de Paris’te ele ele fotoğraflandı.

PARİS'TE YAKALANDILAR

Aşıklar şehri olarak da bilinen romantik Paris sokaklarında görülen genç aşıklar baş başa yemek yedikten sonra kentin lüks otellerinden Hotel Royal Monceau’ya girerken görüldü.

Etraflarını bir anda onlarca gazeteci sarmasına rağmen hiç rahatsız olmuşa benzemiyorlardı üstelik Kylie Jenner objektiflere bakarken sevgilisi Chalamet’nin elini bırakmadığı gibi mutlulukla gülümsemeyi ihmal etmedi.

Doludizgin ilerleyen Kylie Jenner Timothee Chalamet aşkı iki yılı devirdi

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Bob Dylan’ı canlandırdığı yeni filmi için bıraktığı bıyıklarına iyice alışan Timothee Chalamet ceketi ve şapkasıyla spor giyinmiş, Kylie Jenner ise siyah dantelli tulumuyla her zamanki şıklığını sergilemişti.

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BU İŞİN SONU EVLİLİK GİBİ GÖRÜNÜYOR

Kylie Jenner’ın model ablası Kendall Jenner’ın tanıştırdığı çift kısa süre içinde büyük bir aşk yaşamaya başlasalar da bir arada görülmemek için uzun süre gazetecilerle kaçma kovalamaca yaşadı.

2023’ün eylül ayında gittikleri Beyonce konserinde öpüşürken yakalanan Kylie ve Timothee artık ilişkilerini saklamanın bir anlamı kalmayınca rahata erip yollarına saklanmadan devam ettiler.

İkisi de yaşadıkları aşk konusunda ketum davranıp bugüne kadar hiçbir açıklama yapmamış olsalar da fısıltı gazeteleri çiftin ilişkisinin giderek ciddileştiğini, Kylie ve Timothee’nin artık yuva kurma konusunu gündemlerine aldığını söylüyor.

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DOĞRU İNSANI SONUNDA BULDU

Hatta Kylie Jenner’ın yakın çevresi güzel yıldızın çoktan “Timothe'nin doğru kişi olduğuna ikna olduğunu” ve “geçmişte birlikte olduğu eski sevgililerinden çok farklı olduğunu hissettiğini” söylüyor.

Çocuklarıyla da tanıştırdığı ve ileride iyi bir baba olacağını düşündüğü sevgilisiyle hep hayalini kurduğu mutluluğu yakaladığına inanan Kylie Jenner, Timothee Chalamet’yle kırmızı halıda poz vermekten bile “Onun ışığını kendi üzerine çekmek istemediği için” kaçınıyor…

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