"Bir oğlum diğer oğlumu neden vurur" Arka Sokaklar'da yürek parçalayan sahne

Haberin Devamı

ALİ NEDEN BU DURUMA DÜŞTÜ?

Alp Korkmaz’ın hayat verdiği Ali Akdoğan’ın, duvarda kendi resmini gördüğü sahne ön izlemenin çarpıcı anlarından biri oldu. Ali karakterinin yaşadığı dönüşümü tüm çıplaklığıyla ortaya koyan o an, izleyenleri derinden etkiledi. Yayınlanır yayınlanmaz sanal medyada gündem olan ön izleme sonrası Arka Sokaklar fanları, Ali’yi bu duruma düşüren hikayenin ne olduğunu araştırmaya başladı.

