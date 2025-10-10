×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

"Bir oğlum diğer oğlumu neden vurur" Arka Sokaklar'da yürek parçalayan sahne

Güncelleme Tarihi:

#Arka Sokaklar#KANALD#D Media
Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2025 16:10

Kanal D’nin 20’nci yılında da zirvede yer alan zamansız dizisi Arka Sokaklar’ın yeni bölüm ön izlemesi ekranda duygu fırtınası estirdi. Hüsnü Çoban’ı vuran Ali’nin yakalanıp emniyete getirildiği tanıtıma Rıza Baba ile Ali’nin karşılaşması damga vurdu. Rıza Baba’nın Ali’ye söylediği, “Neden Ali? Neden oğlum lan! Bir oğlum diğer oğlumu neden vurur!” sözleri yürek parçaladı.

Haberin Devamı

ALİ NEDEN BU DURUMA DÜŞTÜ?
Alp Korkmaz’ın hayat verdiği Ali Akdoğan’ın, duvarda kendi resmini gördüğü sahne ön izlemenin çarpıcı anlarından biri oldu. Ali karakterinin yaşadığı dönüşümü tüm çıplaklığıyla ortaya koyan o an, izleyenleri derinden etkiledi. Yayınlanır yayınlanmaz sanal medyada gündem olan ön izleme sonrası Arka Sokaklar fanları, Ali’yi bu duruma düşüren hikayenin ne olduğunu araştırmaya başladı.

Bir oğlum diğer oğlumu neden vurur Arka Sokaklarda yürek parçalayan sahne

D Media imzalı Arka Sokaklar, yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de Kanal D’de.
Bir oğlum diğer oğlumu neden vurur Arka Sokaklarda yürek parçalayan sahne


 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Arka Sokaklar#KANALD#D Media

BAKMADAN GEÇME!