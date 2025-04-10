GeÃ§ti artÄ±k o deli Ã§aÄŸlarÄ±... Evli ve Ã§ocuklu bir kadÄ±nÄ±m... Daha edepli gÃ¶rÃ¼nmem lazÄ±m

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AslÄ±nda bu dÃ¼ÄŸÃ¼nden Ã¶nce hayatlarÄ± Ã§oktan deÄŸiÅŸmiÅŸti. Birlikteliklerinden kÃ¼Ã§Ã¼k bir kÄ±zlarÄ± dÃ¼nyaya gelmiÅŸti.

Ama geÃ§miÅŸte Ã§ektiÄŸi aÅŸk acÄ±larÄ±nÄ± unutturan yeni kocasÄ± uÄŸruna genÃ§ kadÄ±n kendiyle ilgili baÅŸka radikal kararlar da aldÄ± dÃ¼ÄŸÃ¼n Ã¶ncesinde.Â ArtÄ±k evli ve Ã§ocuklu bir kadÄ±n olduÄŸu iÃ§in bunun en doÄŸrusu olduÄŸuna inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± da sÃ¶zlerine ekledi.

DÃœÄžÃœNÃœNDEN Ã–NCE BIÃ‡AK ALTINA YATMIÅž

Bu, hikayesini kÄ±saca anlattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde Ã§ift, bir TV yÄ±ldÄ±zÄ±nÄ±n kÄ±zÄ± olarak kendisi de adÄ±nÄ± sosyal medyada duyuran Taylor Ward ile futbolcu Riyad Mahrez.

Ã‡ift, Ã¶nce 2023 yÄ±lÄ±nÄ±n son demlerinde Londra'da sade bir nikahla evlendi. ArdÄ±ndan Ã¼Ã§ tane dÃ¼ÄŸÃ¼n yaptÄ±. En son da geÃ§en yÄ±lÄ±n temmuz ayÄ±nda Ã¼Ã§ gÃ¼n Ã¼Ã§ gece sÃ¼ren bir Ä°talya dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼yle artÄ±k bu fasla son verdi.

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Fakat bu dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n Ã¶ncesinde 27 yaÅŸÄ±ndaki Taylor Ward bir dizi Ã¶zel hazÄ±rlÄ±k yaptÄ±. Bunu da o dÃ¶nemde deÄŸil daha yeni aÃ§Ä±kladÄ±.

Ã–nce gÃ¶ÄŸÃ¼slerini daha iri gÃ¶steren implantlarÄ± Ã§Ä±karttÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± sonra da daha mÃ¼tevazÄ± giyinmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.

AMELÄ°YAT Ä°Ã‡Ä°N Ä°STANBUL'U SEÃ‡TÄ°

Taylor Ward, sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re geÃ§en yÄ±l Ä°talya'da yapÄ±lan dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n Ã¶ncesinde Ä°stanbul'a geldi ve bir zamanlar irileÅŸtirdiÄŸi gÃ¶ÄŸÃ¼slerini kÃ¼Ã§Ã¼lttÃ¼.

Bunun nedenini de ÅŸÃ¶yle anlattÄ± Ward: "AslÄ±nda bunu neden yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ± anlatacak uzun bir listem var. GÃ¶ÄŸÃ¼slerimin bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ yÃ¼zÃ¼nden bebeÄŸimi emziremiyordum. AyrÄ±ca dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼mde iri gÃ¶ÄŸÃ¼slerimle kendimi rahat hissedemeyecekmiÅŸim gibi geliyordu."

Taylor Ward, bunlarÄ± aÃ§Ä±kladÄ±ktan sonra "SanÄ±rÄ±m evli ve Ã§ocuklu olduÄŸunuzda biraz daha mÃ¼tevazÄ± ve edepli gÃ¶rÃ¼nmek istiyorsunuz" dedi.

YÄ±ldÄ±z, kendisine yÃ¶neltilen bÄ±Ã§ak altÄ±na yatmaktan korkup korkmadÄ±ÄŸÄ± sorusuna da "Bu Ã¶yle rahatÃ§a yaptÄ±rabileceÄŸiniz bir ÅŸey deÄŸil. Ã‡ocuklarÄ±nÄ±z varsa daha fazla dÃ¼ÅŸÃ¼nmeniz gerekiyor. GÃ¼nÃ¼n sonunda tehlikeli bir ÅŸey, neler olabileceÄŸini bilmiyorsunuz" diye yanÄ±t verdi.

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GenÃ§ kadÄ±n bu arada kocasÄ± Riyad Mahrez ile daha fazla Ã§ocuk istediklerini de sÃ¶zlerine ekledi. Bu konuda "Ã‡ocuk doÄŸurma konusunda son noktaya gelmediÄŸimi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum" diye sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ sÃ¶zlerini.

Mahrez ile birlikteliÄŸinden Mila adÄ±nda iki yaÅŸÄ±nda bir kÄ±zÄ± bulunan Taylor Ward, "KÄ±zÄ±m doÄŸduÄŸunda bu konuda tatmin saÄŸladÄ±ÄŸÄ±mÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yordum. Bir Ã§ocuk bana yeterli geldi. Ama Mila belli bir yaÅŸa gelince iki Ã§ocukla da baÅŸa Ã§Ä±kabileceÄŸimi dÃ¼ÅŸÃ¼nmeye baÅŸladÄ±m" dedi.

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DÃœÄžÃœNLER, KUTLAMALAR ARDI ARDINA GELDÄ°

Manchester City futbol takÄ±mÄ±nÄ±n eski oyuncularÄ±ndan 34 yaÅŸÄ±ndaki Riyad Mahrez ile TV Ã¼nlÃ¼sÃ¼ Dawn Ward ile yine bir futbolcu olan Ashley Ward'un 27 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zÄ± Taylor Ward 2021 yÄ±lÄ±nda niÅŸanlandÄ±. Bir yÄ±l sonra 2022 yÄ±lÄ±nÄ±n ocak ayÄ±nda damat Riyad Mahrez'in ana vatanÄ± olan Cezayir'in geleneklerine gÃ¶re evlendi. Ama bununla yetinmeyip geÃ§en yÄ±l da Londra'da bir nikah kÄ±ydÄ±lar.

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Riyad Mahrez ile Taylor Ward, daha o dÃ¶nemde ipuÃ§larÄ±nÄ± verdikleri gibi bir de geÃ§en hafta sonu Ä°talya'da, Ã¼nlÃ¼ Como GÃ¶lÃ¼ kÄ±yÄ±sÄ±ndaki lÃ¼ks bir villada bir kÄ±na gecesiyle bir de dÃ¼ÄŸÃ¼n yaptÄ±.

DÃ¼ÄŸÃ¼n Ã¶yle tek geceyle sÄ±nÄ±rlÄ± kalmadÄ±. Ã–nce tÃ¼m konuklarÄ±n Cezayir'in yerel motiflerini taÅŸÄ±yan kÄ±yafetler giydiÄŸi bir kÄ±na gecesi yapÄ±ldÄ±.

Bir gece sonra da batÄ± geleneklerine gÃ¶re yapÄ±lan dÃ¼ÄŸÃ¼n gerÃ§ekleÅŸti.

Bu kutlamalarÄ±n son gecesinde de hem Mahrez ve Ward hem de tÃ¼m konuklar, sabahÄ±n ilk Ä±ÅŸÄ±klarÄ±na kadar eÄŸlenmeyi sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼. Elbette o anlarda Ã§ekilen fotoÄŸraflar da sosyal medyadan paylaÅŸÄ±ldÄ±.

BÄ°R NOEL PAZARINDA TANIÅžTILAR

Riyad Mahrez ile Taylor Ward'un bu gÃ¶steriÅŸli dÃ¼ÄŸÃ¼ne kadar uzanan Ã¶ykÃ¼sÃ¼ de ilginÃ§. Ã‡ift, Ã¶yle ortak arkadaÅŸlarÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla ya da gittikleri bir partide tanÄ±ÅŸmadÄ±.

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Ä°lk kez 2020 yÄ±lÄ±nda Manchester'da bir sokakta kurulan Noel pazarÄ±nda karÅŸÄ±laÅŸtÄ±lar. Orada ilk gÃ¶rÃ¼ÅŸte birbirlerinden etkilendiler. Onunla da kalmadÄ± kÄ±sa sÃ¼rede aÅŸka dÃ¼ÅŸtÃ¼ler.

Zaten Ã§ok zaman harcamadan 2021 yÄ±lÄ±nda niÅŸanlandÄ± Ã§ift. Bunu da Yunanistan'Ä±n Ã¼nlÃ¼ Mykonos adasÄ±nda dÃ¼zenlenen bir partiyle kutladÄ±lar.

O dÃ¶nemde konuÅŸulanlara gÃ¶re aslÄ±nda tatile gidiyordu Taylor ile Riyad. Yolda da Mahrez, sevgilisinin Ã¶nÃ¼nde diz Ã§Ã¶kÃ¼p ona 400 bin dolarlÄ±k bir elmas taÅŸlÄ± yÃ¼zÃ¼k vererek evlenme teklif etti.

Taylor Ward ile Riyad Mahrez, 2022 yÄ±lÄ±nda futbolcunun Ã¼lkesi Cezayir'in geleneklerine uygun olarak nikahlandÄ±. Bu tÃ¶renden kÄ±sa bir sÃ¼re sonra Ã§iftin kÄ±zÄ± Mila dÃ¼nyaya geldi.

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KÄ±zlarÄ± biraz bÃ¼yÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼nde ise bu kez Londra'da Ä°ngiltere'nin yasalarÄ±na uygun bir nikah yapÄ±ldÄ±. O tÃ¶ren gayet sade biri ÅŸekilde gerÃ§ekleÅŸti. Mutlu Ã§ift, ardÄ±ndan da Londra'nÄ±n lÃ¼ks otellerinden birinde kutlama yemeÄŸi verdi.

Mahrez ilk evliliÄŸini Rita Johal ile yapmÄ±ÅŸtÄ±. Ä°ki Ã§ocuk sahibi olduÄŸu bu evlilik, eski eÅŸinin ileri sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶re futbolcunun Manchester United takÄ±mÄ±na transferinden sonra sarsÄ±ntÄ± geÃ§irdi. Bu iki Ã§ocuk ÅŸimdi Mahrez ve Ward'un Ã¶nemli gÃ¼nlerinde onlarÄ±n yanÄ±ndan ayrÄ±lmÄ±yor.Â