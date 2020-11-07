Bir Nefes Yeter Tv'de ilk kez Kanal D'de - Bir Nefes Yeter oyuncuları kimler?

Yönetmen koltuğuna Yasemin Erkul Türkmenli’nin geçtiği ve müziklerini Gökhan Kırdar’ın yaptığı Bir Nefes Yeter filmi beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. Başrollerinde Seçkin Özdemir ve Tuvana Türkay’ın rol aldığı Bir Nefes Yeter'in kadrosunda ayrıca; Zuhal Gencer Erkaya, Hakkı Ergök, Galip Erdal, Nilüfer Kurt, Mihriban Er, Coşkun Özmeriç yer alıyor.



BİR NEFES YETER KONUSU



Yakışıklı delikanlı Yaman, içten içe mutsuz ve kayıp bir adamdır. Ancak günün birinde her şey değişiverir. Yaman beklemediği bir anda, sıcakkanlı, iyimser, güzeller güzeli Nefes'le tanışır. Güzel kızla yolları göl kıyısında yer alan küçük bir kasabada kesişir. Kimi zaman karanlık gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalan Yaman ve Nefes'in hayatı bir araya geldiklerinde bambaşka bir hal alır...