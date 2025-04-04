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Bir kumar oynadı ama tutturamadı… Bunca yıllık kariyeri de evliliği de elinden kayıp gidiyor

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#Alec Baldwin#Hilaria Baldwin#Halyna Hutchins
Bir kumar oynadı ama tutturamadı… Bunca yıllık kariyeri de evliliği de elinden kayıp gidiyor
Oluşturulma Tarihi: Nisan 04, 2025 15:54

Son birkaç yıldır adı ne yazık ki hep üzücü şekillerde gündeme gelen Hollywood’un usta ismi zor günlerden geçmeye devam ediyor.

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Ekim 2021’de film setinde elinde bulunan silahın kazara ateş alması yüzünden görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’in ölümüne sebep olan Alec Baldwin o zamandan beri bir türlü gün yüzü görmedi deyim yerindeyse.

SON ÇARE DEDİLER, TELEVİZYONA ŞOV PROGRAMI YAPMAYA BAŞLADILAR

Karısı Hilaria Baldwin’le birlikte son çare diyerek bir televizyon kanalı için reality şov programı çekmeye başlayan yıldız oyuncu aradığını böyle de bulamadı.

Bir kumar oynadı ama tutturamadı… Bunca yıllık kariyeri de evliliği de elinden kayıp gidiyor

Başı yıllardır bitmeyen davalarla, mahkemelerle ve Halyna Hutchins’in ondan hesap sormaktan vazgeçemeyen ailesiyle dertte olan usta aktör artık Hollywood’da istediği gibi roller bulamıyor.

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YEDİ ÇOCUKLU AİLESİNE ARTIK KOLAY KOLAY BAKAMIYOR

Bir yandan da 2012’de evlendiği eşi Hilaria Baldwin’le 7 çocuk yapan ve kocaman ailesine bakmakta zorlanan Alec Baldwin bu büyük ailenin gündelik yaşantısını anlatan reality şovu beğenilmeyip izlenmeyince bir kez daha yıkıldı.

Bir kumar oynadı ama tutturamadı… Bunca yıllık kariyeri de evliliği de elinden kayıp gidiyor

KARYERİ DE EVLİLİĞİ DE SALLANTIDA

Üstelik bu yıpratıcı süreçte “Her şeyimi ona borçluyum” dediği eşi Hilaria Baldwin’le de arası bozulmaya başladı. Gelen dedikodular 7 çocuklu çiftin arasının giderek açıldığını söylüyor.

Çifte yakın kaynaklar Alec Baldwin’in tüm umudunu bağladığı program beğenilmediği için çileden çıktığını ve bu yüzden de Hilaria Baldwin’le arasının bozulduğunu söylüyor.

Bir kumar oynadı ama tutturamadı… Bunca yıllık kariyeri de evliliği de elinden kayıp gidiyor

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"HALK SENİ DEĞİL BENİ SEVİYOR"

"Alec'in basın tarafından yılardır yerden yere vurulduktan sonra bu reality şovun tutmasına gerçekten ama gerçekten ihtiyacı vardı ve kendisini bir aile babası olarak sunarsa imajının yumuşayacağını düşündü” diyen yakınları usta aktörün şovun başarısızlığından karısını sorumlu tuttuğunu belirtiyor.

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Bir kumar oynadı ama tutturamadı… Bunca yıllık kariyeri de evliliği de elinden kayıp gidiyor

Söylenenlere göre Alec Baldwin eşi Hilaria Baldwin’i program başarılı olsun diye yeterince çalışmamakla suçluyor. Üstelik de karısına “Halk zaten beni seviyor seni değil” diyerek çıkışıyor.

HERKESİN ÖNÜNDE KAVGA ETTİLER

Tüm bu dedikodular yetmezmiş gibi ikili geçtiğimiz günlerde katıldıkları bir davette poz verirken bir anda tartışmaya başlamış, Hilaria Baldwin onu mikrofonlara övmeye çalışan kocasına bağırarak “Ben konuşurken sözümü kesme” diye çıkışmıştı.

Bir kumar oynadı ama tutturamadı… Bunca yıllık kariyeri de evliliği de elinden kayıp gidiyor

Ünlü çift geçen sene hem çocuklarının bakım masraflarını karşılayabilmek için hem de Alec Baldwin artık kalabalık ailesini bırakıp başka yerlerde çekim yapmaya gidemediği için böyle bir şov programı yapmaya karar verdiklerini açıklamıştı.

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#Alec Baldwin#Hilaria Baldwin#Halyna Hutchins

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