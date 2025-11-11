Bir köşeye çekildi, gözlerden uzakta düğününü planlıyor… Nedimelerini seçmiş bile... Törenin güvenlik bütçesi bile 8 milyon dolar!

Haberin Devamı

Şimdilerde ise pek ortalarda görünmemeyi tercih ediyor. Hatta sürekli görüntülendiği sevgilisinin maçlarına gitmeyi bile bıraktı.

KONSERLER, TURNELER BİTTİ, ŞİMDİ DÜĞÜN VAKTİ!

Yakınlarının söylediğine göre ünlü şarkıcı Taylor Swift bu yoğun geçen ancak içine bir de peri masalı gibi aşk sığdırdığı iki yılın ardından artık bir kenara çekilip yaklaşan düğününü planlamaya başladı.

Ünlü aşıklar Taylor Swift ve Travis Kelce ağustos ayının sonunda nişanlandılar ve şimdiden düğünlerini planlamaya başladılar

Ünlü Amerikan futbolu oyuncusu Travis Kelce ile büyük bir aşk yaşayan ve ağustos ayında nişanlanan Taylor Swift henüz düğün tarihi belli olmasa da bu büyük gün yaklaşırken yakın dostlarının kapısını çoktan çalmaya başlamış.

KIZ ARKADAŞLARINI TOPLADI... NEDİMELERİ BELLİ OLDU

Taylor Swfit geçen hafta yakın arkadaşı Gigi Hadid’le kız kıza çıktığı bir gece eğlencesinde görüntülenmiş. Gelen dedikodulara göre Taylor Swfit bu buluşmada Gigi Hadid’den nedimesi olmasını istemiş.

Ünlü model de bu teklifi seve seve kabul etmiş. İkilinin dostluğu ne zaman başladı bilinmese de ilk kez Mart 2014'te Vanity Fair Oscar Partisi'nde birlikte fotoğraflanmışlardı.

Ve o gün bugündür de oldukça yakın dost oldular.

Taylor Swift bir diğer yakın arkadaşı Selena Gomez’e de aynı teklifi götürmeye hazırlanıyormuş. Swift ve Gomez de 16 yıldır çok yakın arkadaşlar. Ve Taylor Swift de Selena Gomez’in düğününde nedimelerinden biri olmuştu.

EN YAKIN ARKADAŞINI DAHA YENİ EVLENDİRMİŞTİ

Hatta Swift’in bu düğünde bir konuşma yaptığı ve “Selena benden önce evlenmeyi başardı, ben geride kaldım” diyerek herkesi kahkahaya boğduğu biliniyor.

Taylor Swfit'in en yakın dostlarından biri olan Gigi Hadid düğününde nedimelik yapacak

The Sun gazetesine konuşan bir kaynak, Taylor Swift’in düğün planına dahil olan her arkadaşına kendisi için ne ifade ettiklerini bizzat söylemek ve tüm bu deneyimi ortak anılar ve eğlenceye dönüştürmek istediğini söyledi: "Partiler, geziler ve büyük güne kadar birlikte geçirilen zamanlarla düğününün herkes için unutulmaz olmasını istiyor."

Taylor Swift Selena Gomez'i düğün günü yalnız bırakmadı... Selena da en yakın arkadaşı olan Taylor Swift'in nedimesi olacak

DÜĞÜNÜN SADECE GÜVENLİK MASRAFLARI 8 MİLYON DOLAR

Swift son zamanlarda gözlerden uzak duruyor, hatta Kelce'nin son maçlarına bile gitmedi. Ünlü şarkıcının çevresi Gigi Hadid ve Selena Gomez’le düğün hazırlığı yapan ünlü şarkıcının artan güvenlik endişeleri nedeniyle sadece güvenlik ve korumalar için 8 milyon dolarlık bir bütçe ayırdığını söylüyor.

Selena Gomez Taylor Swift'le olan dostluğunu anlatırken "Hiç beklemediğim şekillerde yanımda oldu. Acı çektiğim ve bir şeyler yaşadığım için uçtum. Ailemle yaşadığım şeyler. Her yıl ve hayatımın her anında, onun dünyadaki en iyi arkadaşlarımdan biri olduğu kanıtlandı" diye konuşmuştu

Tarihine karar vermemiş olsalar da düğün tarihleri yaklaşan çiftin ya ABD’de, Taylor Swfit’in evlerinden birinde ya da Avrupa’da, büyük ihtimalle İtalya’da evleneceği konuşuluyor.

2 YILLIK AŞKIN MUTLU SONUNU İTALYA'DA YAZACAKLAR

Taylor Swfit ve Travis Kelce’nin aşkı 2023 yazında başlamıştı. Ünlü sporcu uzun zamandır hayran olduğu Taylor Swift’in konserine gidip onunla tanışmaya çalışmış ancak bunu başaramamıştı.

Taylor Swift Travis Kelce hayatına girmeden önce, 2022'de, bir klibi için gelinlik giymiş ve hayranlarını epey heyecanlandırmıştı

İkiliyi daha sonra ortak tanıdıkları bir araya getirdi ve ünlü aşıklar o zamandan beri büyük bir mutluluk yaşıyor.

İkili, 26 Ağustos 2025'te, birlikteliklerinin ikinci yılını kutlamışken oldukça romantik bir törenle nişanlandılar ve bunu da sosyal medya hesaplarından ortak bir açıklama yaparak duyurdular.