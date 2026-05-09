'Bir kızım olsun, bizim gibi olmasın'

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2026 12:08

Kanal D’de ekrana gelen Eşref Rüya’nın son bölümünde Eşref Tek, “Z Kuşağı” gençlerine verdiği öğütlerin ardından bu kez baba olmak üzerine, “Bir kızım olsun, bizim gibi olmasın” cümlesiyle dikkat çekti.

 “İYİ BİR İNSAN OLSUN”

Çarşamba akşamları yayınlanan Eşref Rüya, toplumsal olaylara karşı verdiği mesajlarla gündem olmaya devam ediyor. Dizinin bu haftaki bölümünde, baba olmaya hazırlanan Çağatay Ulusoy’un canlandırdığı Eşref Tek’in dizinin bir sahnesinde yaptığı içsel sorgulama dikkat çekti. Nisan’ın hamile olduğunu öğrenmesinin ardından yeni bir hayat kurma hayalleri kuran Eşref, koğuşta Gürdal’a duygularını anlattı. Bebeğin kız olmasını istediğini ifade eden Eşref, “Kız olsun Gürdal… Erkek olup bizim gibi olmasın. İyi bir insan olsun, okulunu okusun, öğretmen olsun. Vatana millete hayırlı bir evlat olsun” sözleriyle takdir topladı.

“SİLAHLARI BIRAKIN, KALEM TUTUN”

Eşref Rüya’nın önceki bölümü de aynı şekilde Eşref Tek’in “Z Kuşağı” gençleriyle yaptığı konuşmayla gündeme geldi. “Ben sizin sandığınız kişi değilim” diyerek söze başlayan Eşref, gençlere şiddetten uzak durmaları gerektiğini hatırlattı. “Hayat, bilgisayar oyunlarında gördüğünüz gibi değil. Elinizdeki silahları bırakın, kalem tutun. Ailenizi üzmeyin” şeklindeki sözleri de yankı buldu.

TİMSBİ imzalı Eşref Rüya, yeni bölümleriyle çarşamba akşamları Kanal D’de izleyiciyle buluşmaya devam edecek.

