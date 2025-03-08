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'Bir kalp bir kere sever...' Eşref Rüya'nın yayın tarihi belli oldu!

Güncelleme Tarihi:

#Eşref Rüya#Çağatay Ulusoy#Demet Özdemir
Oluşturulma Tarihi: Mart 08, 2025 10:35

Kanal D’nin, merakla beklenen dizisi Eşref Rüya’nı yayın tarihi belli oldu. Dizi ilk bölümüyle 19 Mart Çarşamba akşamı Kanal D ekranında izleyiciyle buluşacak. ‘Eşref Rüya’ dizisinden büyük heyecan uyandıran yeni bir fragman yayınlandı. Tutkularla ve imkansızlıklarla dolu bir aşk hikayesini anlatacak olan dizi, yayınlanan fragmanıyla merak dozunu yükseltiyor ve izleyiciyle buluşmak için geri sayımı başlatıyor.

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DEMET ÖZDEMİR’İN SESİNDEN SERTAB ERENER ŞARKISI

Dizide ‘Nisan’ isimli genç bir müzisyene hayat veren Eşref Rüya’nın başrol oyuncularından Demet Özdemir, yayınlanan fragmanda Sertab Erener’in en sevilen şarkılarından biri olan ‘Rüya’yı seslendiriyor.

Bir kalp bir kere sever... Eşref Rüyanın yayın tarihi belli oldu


AŞK, HEYECAN, AKSİYON BİR ARADA!

Çağatay Ulusoy dizide gözü kara, gücü, parası ve her şeyi olan ama ismini bilmediği bir aşkın esiri Eşref’i canlandırırken, Demet Özdemir ise Rüya’dan sonra Eşref’in kalbini ilk defa attıran genç müzisyen Nisan rolü ile izleyiciyle buluşacak. Eşref ve Nisan’ın hikayesi, yıllar sonra özlenen bir aşk hikayesini ekrana getirecek.

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Bir kalp bir kere sever... Eşref Rüyanın yayın tarihi belli oldu

Eşref, çocuk yaşta yetim kalmanın verdiği yalnızlıkla suç dünyasına itilmiş ve yıllar içinde suç dünyasında hüküm süren bir kimliğe bürünmüş. Onun için yetimler, kaybettiği ailesinin yerine koyduğu kardeşleri... Ancak bu aile, suç dünyasının ortasında var oluyor.

Bir kalp bir kere sever... Eşref Rüyanın yayın tarihi belli oldu

Bir yanda yeraltı örgütlerinin başında olmak gibi ağır bir sorumluluk taşıyan Eşref’in diğer yanda hep istediği huzur arayışı bitmiyor. Karşısına beklenmedik bir anda çıkan Nisan ise onu tahmin edilemeyecek bir rüzgarın içine sürükleyecek.

YILDIZ KADRO

Yapımını Tims&B’in, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar’ın oturduğu ve senaryosu Ethem Özışık ve Lokman Maral tarafından kaleme alınan dizi merakla bekleniyor.

Bir kalp bir kere sever... Eşref Rüyanın yayın tarihi belli oldu

Birbirinden başarılı isimlerin kadrosunda yer aldığı Çağatay Ulusoy’un ‘Eşref’, Demet Özdemir’in ‘Nisan’ karakterine hayat verdiği dizide yıldızlar geçidi yaşanıyor.

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Bir kalp bir kere sever... Eşref Rüyanın yayın tarihi belli oldu

Eşref Rüya’nın kadrosunda Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Necip Memili, Büşra Develi, Ahmet Rıfat Şungar, Tolga Tekin, Görkem Sevindik, Ceren Benderlioğlu, Ebrar Karabakan, Umut Karadağ, Kaan Turgut, Aşkın Şenol, Şener Savaş, Ahmet Yıldırım, Kerem Alp Kabul, Bartu Zeytinci, Gökçem Çoban, Volkan Uygun, Taylan Güldere, Feriha Eyüboğlu ve Macit Koper yer alıyor.

Bir kalp bir kere sever... Eşref Rüyanın yayın tarihi belli oldu

Eşref Rüya 19 Mart Çarşamba saat 20.00’de Kanal D’de…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Hizmete Özel]

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#Eşref Rüya#Çağatay Ulusoy#Demet Özdemir

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