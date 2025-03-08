'Bir kalp bir kere sever...' Eşref Rüya'nın yayın tarihi belli oldu!

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DEMET ÖZDEMİR’İN SESİNDEN SERTAB ERENER ŞARKISI



Dizide ‘Nisan’ isimli genç bir müzisyene hayat veren Eşref Rüya’nın başrol oyuncularından Demet Özdemir, yayınlanan fragmanda Sertab Erener’in en sevilen şarkılarından biri olan ‘Rüya’yı seslendiriyor.

Çağatay Ulusoy dizide gözü kara, gücü, parası ve her şeyi olan ama ismini bilmediği bir aşkın esiri Eşref’i canlandırırken, Demet Özdemir ise Rüya’dan sonra Eşref’in kalbini ilk defa attıran genç müzisyen Nisan rolü ile izleyiciyle buluşacak. Eşref ve Nisan’ın hikayesi, yıllar sonra özlenen bir aşk hikayesini ekrana getirecek.

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Eşref, çocuk yaşta yetim kalmanın verdiği yalnızlıkla suç dünyasına itilmiş ve yıllar içinde suç dünyasında hüküm süren bir kimliğe bürünmüş. Onun için yetimler, kaybettiği ailesinin yerine koyduğu kardeşleri... Ancak bu aile, suç dünyasının ortasında var oluyor.

Bir yanda yeraltı örgütlerinin başında olmak gibi ağır bir sorumluluk taşıyan Eşref’in diğer yanda hep istediği huzur arayışı bitmiyor. Karşısına beklenmedik bir anda çıkan Nisan ise onu tahmin edilemeyecek bir rüzgarın içine sürükleyecek.

YILDIZ KADRO

Yapımını Tims&B’in, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar’ın oturduğu ve senaryosu Ethem Özışık ve Lokman Maral tarafından kaleme alınan dizi merakla bekleniyor.

Birbirinden başarılı isimlerin kadrosunda yer aldığı Çağatay Ulusoy’un ‘Eşref’, Demet Özdemir’in ‘Nisan’ karakterine hayat verdiği dizide yıldızlar geçidi yaşanıyor.

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Eşref Rüya’nın kadrosunda Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Necip Memili, Büşra Develi, Ahmet Rıfat Şungar, Tolga Tekin, Görkem Sevindik, Ceren Benderlioğlu, Ebrar Karabakan, Umut Karadağ, Kaan Turgut, Aşkın Şenol, Şener Savaş, Ahmet Yıldırım, Kerem Alp Kabul, Bartu Zeytinci, Gökçem Çoban, Volkan Uygun, Taylan Güldere, Feriha Eyüboğlu ve Macit Koper yer alıyor.

Eşref Rüya 19 Mart Çarşamba saat 20.00’de Kanal D’de…

[Hizmete Özel]