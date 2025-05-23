Bir hayranÄ± karÄ±sÄ±na Ã‡ok gÃ¼zelsin diye seslendi... SÄ±ra kendisine gelince William herkesi ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±ÄŸa sÃ¼rÃ¼kledi

Haberin DevamÄ±

Galler Prensi William ve Galler Prensesi Kate Middleton, dÃ¼n de Ä°skoÃ§ya'nÄ±n baÅŸkenti Glasgow'daydÄ±... Ã‡ift, Kraliyet DonanmasÄ±'na ait bir gemiye isim verme tÃ¶reni iÃ§in bu ziyarette bulundu.

SÃ¶z konusu gemiye HMS Glasgow adÄ±nÄ±n verilmesi sÄ±rasÄ±nda Ã§iftin, Ã¶zellikle de Kate'in keyfinin yerinde olduÄŸu gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

William ile evlendiÄŸinden bu yana bir moda ikonu olarak gÃ¶rÃ¼len Kate Middleton, tÃ¶ren iÃ§in denizciliÄŸe uygun renkte lacivert bir elbise giydi.

Ceplerinin kenarÄ±nda ve Ã¶nÃ¼nde beyaz ayrÄ±ntÄ±sÄ± bulunan kÄ±yafetini ten rengi ayakkabÄ±lar ve ilk kez geÃ§en yÄ±l Trooping The Colour etkinliÄŸinde giydiÄŸi ÅŸapkayla tamamladÄ± Galler Prensesi.

Haberin DevamÄ±

Kate o gÃ¼n gerÃ§ekten de fazlasÄ±yla neÅŸeli ve gÃ¼ler yÃ¼zlÃ¼ bir gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ sergiledi. Her ne kadar zayÄ±flÄ±ÄŸÄ± gÃ¼ndem olsa da Kate yine hayranlarÄ±ndan Ã¶vgÃ¼ dolu bakÄ±ÅŸlar ve iltifatlar aldÄ±.





BÄ°R HAYRANI KATE'E 'Ã‡OK GÃœZELSÄ°N' DÄ°YE SESLENDÄ°

Ä°ÅŸte bu sÄ±rada da ilginÃ§ bir olay yaÅŸandÄ±.

Daha doÄŸrusu Kate'i gÃ¶rmek iÃ§in onlarÄ±n ziyaret edeceÄŸi yerde toplananlar arasÄ±nda bulunan bir hayranÄ± ile Prens William arasÄ±nda geÃ§ti bu diyalog.

Ä°skoÃ§ya'nÄ±n yerel bir TV kanalÄ± tarafÄ±ndan Ã§ekilen gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde bir hayranÄ±nÄ±n Kate'e "Ã‡ok gÃ¼zelsin" diye seslendiÄŸi duyuldu.

KÄ±sacÄ±k bir anÄ±n ardÄ±ndan aynÄ± kiÅŸi belli ki Prens'i de dÄ±ÅŸlamamak iÃ§in "Sen de Ã¶ylesin William" diye devam etti.

Bunun Ã¼zerine Prens William "Bunu sÃ¶ylemek zorunda deÄŸilsin... Dert etme" diye yanÄ±t verdi.

Bu ilginÃ§ diyalog da alanda bulunanlarÄ±n kahkahalarla gÃ¼lÃ¼msemesine neden oldu.

KAYNANASI DIANA'YA SAYGI DURUÅžU

Bu arada Kate'in giyimi kuÅŸamÄ± da sÄ±k sÄ±k olduÄŸu gibi Prens William'Ä±n annesi Prenses Diana'yÄ± hatÄ±rlattÄ±. AslÄ±nda bu durum da nedensiz deÄŸildi.

Haberin DevamÄ±

Ã‡Ã¼nkÃ¼ Kate'in Ã¼zerindeki kenarlarÄ± beyaz biyeli lacivert elbise, Diana'nÄ±n Charles'tan boÅŸanmadan Ã¶nce benzer tÃ¶renlerde giydiÄŸi bazÄ± kÄ±yafetleri fazlasÄ±yla andÄ±rÄ±yordu.

SÄ±ra Kate'in baÅŸÄ±ndaki ÅŸapkaya gelince bu benzerlik daha da dikkat Ã§ekici bir hale dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼.

Kate, tÃ¶ren iÃ§in Philip Treacy imzalÄ± iki renkli bir ÅŸapka giydi. Bu ÅŸapka da Diana'nÄ±n sÄ±k sÄ±k kullandÄ±ÄŸÄ± bir moda markasÄ±na ait.

Tabii ki bÃ¼tÃ¼n bunlarÄ±n sonucunda Kate, Ã¶lÃ¼mÃ¼nden bunca yÄ±l sonra bile halk tarafÄ±ndan Ã§ok sevilen kaynanasÄ±nÄ±n moda mirasÄ±na gÃ¶sterdiÄŸi saygÄ± nedeniyle tam not aldÄ±.

Â

Galler Prensesi Kate, hem kÄ±yafetiyle kayÄ±nvalidesi Diana'ya mesaj gÃ¶nderdi hem de baÅŸÄ±ndaki ÅŸapkayla.Â

Haberin DevamÄ±





Kate, aynÄ± ÅŸapkayÄ± geÃ§en yÄ±l uzun bir tedavinin arasÄ±nda katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ilk etkinlik olan Trooping The Colour'da da kullanmÄ±ÅŸtÄ±.Â