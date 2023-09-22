Babasını kaybetmenin acısını atlatamamıştı... Euphoria yıldızı Angus Cloud'un ölüm nedeni belli oldu

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Tüm dünyada fırtınalar estiren Euphoria dizisinin kadrosuna böyle katılmıştı Angus Cloud. Yola biraz geç, biraz da şans eseri çıkmıştı. Ama dizide gösterdiği performans beğenildi, ekip arkadaşları ve hayranlar da onu çok sevdi. Önünde parlak bir gelecek vardı.

Temmuz ayının son günü gelen kötü haber herkesi şaşkına çevirdi. Angus Cloud'un şok edici ölüm haberi ailesinin beklenmedik vefatını duyuran bir açıklama yapmasıyla duyuldu. 25 yaşındaki genç oyuncu ailesinin evinde cansız bir halde bulunmuştu.

Aile, hayranlarını ve arkadaşlarını oğulları Angus Cloud'u "mizahı, kahkahası ve herkese olan sevgisiyle" hatırlamaya çağırmıştı

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Ailesi açıklamada "Bugün inanılmaz bir insana veda etmek zorunda kaldığımız için kalbimiz çok ağır" dedi: "Bir sanatçı, bir arkadaş, bir kardeş ve bir evlat olarak Angus hepimiz için pek çok açıdan özeldi." Annesi, bir süredir evlerinde kalan oğullarını nabzı atmaz halde bulmuştu. Panik içinde yarım çağıran talihsiz kadın oğlunun aşırı doz uyuşturucu almış olabileceğini anlatmıştı sağlık görevlilerine.

Gencecik yaşta hayattan kopan Angus Cloud, hayatın kötü bir cilvesi olarak, onu yıldız yapan dizide de bir uyuşturucu satıcısını canlandırıyordu. Ünlü oyuncunun ölümünden sonra uzun süre açıklanmayan ölüm nedeni ancak dün akşam saatlerinde belli oldu.

Şoke eden ölümün ardından bazı kaynaklar Cloud'un öldüğü sırada intihar düşünceleriyle mücadele ettiğini söylemişti ancak ölüm sebebi kayıtlara intihar olarak geçmedi

Yapılan otopsi de Cloud’un kanında çok sayıda uyuşturucu maddenin karışımı bulundu. Ölüm adli tıp raporlarına “kazara aşırı doz” sonucu ölüm olarak geçirildi. Angus Cloud’un pek göz önünde olmamasına dikkat ettiği özel hayatı ve uyuşturucu sorunu ölümünden önce bilinmiyordu.

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Angus Cloud’un çok sevdiği ve en yakın arkadaşı olarak gördüğü babası daha birkaç önce hayatını kaybetmişti. Genç oyuncu ölümünden önceki hafta da babasının cenazesini İrlanda'ya götürmüş ve büyük bir bağlılıkla sevdiği babasını kendi elleriyle toprağa vermişti.

Angus Cloud, öldüğü sırada babasının İrlanda'daki cenazesinden yeni dönmüştü ve kederini atlatmak için ailesiyle birlikte kalıyordu

Yakınları babasının ölümüyle çok sarsılan ve yasını atlatamayan genç yıldızın canına kıymış olabileceği iddiasını dile getirmişti. Ailesi de ölüm haberini duyururken yapılan açıklamada "Geçen hafta babasını toprağa verdi ve bu kayıpla yoğun bir şekilde mücadele etti. Tek tesellimiz Angus'un en yakın arkadaşı olan babasına kavuşmuş olduğunu bilmek. Angus akıl sağlığıyla mücadelesi konusunda açıktı ve umuyoruz ki onun vefatı başkalarına yalnız olmadıklarını ve bu mücadeleyi sessizlik içinde tek başlarına vermemeleri gerektiğini hatırlatır."