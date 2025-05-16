Bir evliliği daha alkol bağımlılığı yüzünden bitti… Ünlü müzisyen dördüncü kez boşanıyor

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En çok Pamela Anderson’la yaptığı evlilik ve bu evliliğin bitmesine neden olan şiddet iddiaları ve seks kaseti skandalıyla hatırlanan Tommy Lee dördüncü eşi Brittany Furlan’la da yollarını ayırdı.

6 yıllık evli olan çiftin ayrıldıkları, bir süredir farklı evlerde yaşadıkları ve ufukta bir boşanma davasının da olduğu ortaya çıktı.

6 YILLIK EVLİLİK SONA ERDİ

Efsanevi rock grubu Mötley Crüe’nun kurucularından olan davulcu Tommy Lee’nin bu son evliliği de ne yazık ki yıldız ismin bir türlü kurtulamadığı alkol bağımlılığı yüzünden bitiyor.

Eşi Brittany Furlan’ın artık sabrının kalmadığı ve Tommy Lee’nin de içkiyi bırakmaya niyetli olmadığı konuşulurken evlerini ayırmış olsalar da hâlâ iletişimi sürdürdükleri konuşuluyor.

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Çiftin arasının bozulduğu 62 yaşındaki Tommy Lee’nin 38 yaşındaki karısı Furlan’ı Instagram'da takip etmeyi bırakmasıyla ortaya çıktı.

ALKOL BAĞIMLILIĞI AŞKIN SONU OLDU

Ünlü rock’çı dün Instagram Hikayelerinde “Üzgünüm, ulaşmaya çalıştığınız duyguların bağlantısı kesildi ve artık mevcut değil. Lütfen saçmalıklarınızı başka bir yere götürün” dediği bir video paylaştı.

Lee ve Furlan, 2019’da, tam da Sevgililer Günü’nde evlenmişti.

2017’den beri birlikte olan çift 2018’de de nişanlanmıştı. Çiftin bu evlilikten çocukları olmadı.

Bu evlilik, Lee'nin daha önce Elaine Starchuk, Heather Locklear ve en ünlüsü de iki oğlunu paylaştığı Pamela Anderson ile yaptığı evliliklerin ardından yaptığı dördüncü evlilikti.

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28 yaşında Brandon Thomas ve 27 yaşında Dylan Jagger adında iki oğulları olan eski çift de olaylı bir şekilde ayrılmıştı.

ESKİ EŞİ SON EŞİNE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ: ONU SEN BU HALE GETİRDİN

Pamela Anderson 3 yıl evli kaldığı eski eşi Tommy Lee’nin evlendiği sosyal medya yıldızı Brittany Furlan’ı kocasının alkol bağımlılığına göz yummakla suçlamış, Tommy Lee’nin bu yüzden büyük oğlu Brandon Thomas’la büyük bir kavga yaşadığını iddia etmişti.

Evli oldukları dönemde magazin basının en gözde çiftlerinden olan Pamela Anderson ve Tommy Lee şiddet iddiası yüzünden ayrılmıştı.

PAMELA ANDERSON'I DÖVMÜŞTÜ

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Şubat 1998'de, Tommy Lee, Pamela Anderson'a evlerinde, o sırada yedi haftalık olan oğulları Dylan'ı kucağında tutarken saldırdı. Bu saldırı sonucunda Anderson'ın tırnağı kırıldı ve vücudunda morluklar oluştu. Anderson derhal polisi aradı ve Lee tutuklandı.

Bu olaydan kısa bir süre sonra, Pamela Anderson şiddetli geçimsizlik gerekçesiyle ikinci kez boşanma davası açtı (Ünlü yıldız ilk boşanma davasını 1996'da açıp kısa süre sonra geri çekmişti).

Tommy Lee, yaşananların ardından altı ay hapis cezasına çarptırıldı.

BALAYI KASETİ SKANDALI YILLARCA UNUTULMADI

1995 yazında evlenen Pamela Anderson ve Tommy Lee, balayı için gittikleri tatilde özel anlarını kameraya kaydetmişler, bu kaset daha sonra çalınıp internete düşünce de büyük bir skandalın kahramanı olmuşlardı.

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Kasetin çiftin evinde çalışan bir elektrikçi olan Rand Gauthier tarafından çalındığı ortaya çıkmış, Gauthier daha sonra çiftten ödemelerini alamadığı için bunu intikam amaçlı yaptığını söylemişti.

Bu kaset daha sonra bir seks filmi yapımcısının eline geçince çoğaltılıp satılarak bir de internet üzerinden yayınlanarak adeta Pamela Anderson’ın hayatını mahvetmişti.