Bir evlatlık kızını taciz etmekle suçlandı, bir evlatlık kızıyla evlendi! Tartışmalı yönetmene ünlü oyuncudan destek

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Sadece nüfusuna aldığı eski eşi Mia Farrow’un kızı Dylan Farrow’u çocukken taciz ettiği iddialarıyla kalmayan Mia Farrow'un evlatlık çocuklarından Soon-Yi ile de reşit olmadan cinsel ilişki kurduğu iddia edilen Woody Allen yıllardır tartışmaların odağında.

Woody Allen'ın adı yıllardır eski eşi Mia Farrow ve onun evlatlık kızı Dylan Farrow tarafından ortaya atılan taciz iddialarıyla anılıyor

Dylan Farrow, üvey babasının kendisini çocuk yaşta taciz ettiği iddiasından hiç vazgeçmedi ve yaşananlar mahkemelere, belgesellere, kitaplara konu oldu.

Woody Allen bu iddiayı reddetse de diğer evlatlık kızı Soon-Yi ile 1997’de evlenmiş bunun yasal olarak mümkün olmakla birlikte ahlaki açıdan çok yanlış olduğu uzun süre konuşulmuştu.

Woody Allen fotoğrafta elini tuttuğu evlatlık kızı Dylan tarafından cinsel tacizle suçlanmış, arkasında yürüyen diğer evlatlık kızıyla da yıllar sonra evlenmişti

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89 yaşında olan Woody Allen 54 yaşındaki eşi Soon-Yi ile hâlâ birlikte.

Hollywood’da büyük tartışmalar yaratan usta yönetmen bir kısım oyuncu ve sektörde yer alan başka isimler tarafından eleştirilmeye ve dışlanmaya çalışılsa da tüm bu iddialar devam ederken onunla çalışmaya devam eden çok büyük yıldızlar da olmuş, Woody Allen filmlerinde oynatmak istediği isimleri bulmakta hiç zorluk çekmemişti.

Woody Allen 1997'den beri evlatlık kızı Soon-Yi ile evli

Ünlü yönetmene son destek de bir başka ünlü Hollywood yıldızından, Sean Penn’den geldi.

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Sean Penn, Woody Allen'ın evlatlık kızı Dylan Farrow'a cinsel tacizde bulunduğundan şüphe duyduğunu, bu iddialara inanmadığını ve taciz olayı gerçek olsa bile onunla tekrar çalışacağını söyledi.

Ünlü yönetmene yılar önce bir filminde rol verdiği Sean Penn'den destek açıklaması geldi

64 yaşındaki Penn katıldığı bir yayında “Doğru bir proje olursa onunla gözümü bile kırpmadan çalışırım” dediği Woody Allen’a destek veren Sean Penn Allen'ın yönettiği 1999 yapımı müzikal komedi “Sweet and Lowdown” filminde rol almıştı.

“Bu tür olaylarda kimseyi 'Yüzde 100 şu olmadı, bu olmadı' diyecek kadar iyi tanımıyorum” diyen Sean Penn “Hikayeler çoğunlukla hiç güvenmeyeceğim insanlar tarafından anlatılıyor. Bu şekilde ortada çok ağır bir itham varmış gibi görünüyor” dedi.

Sean Penn Woody Allen'a yağpılan suçlamaların kanıtlanmadığını ve mahkemeler tarafından da suçlu bulunmadığını söyledi ve onu masum kabul ettiğini açıkladı

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Penn, Hollywood’u birbirine katan #MeToo hareketine atıfta bulunarak halkı gerçeklerin peşine düşmeye çağırdı ve bu hareketten kimin fayda sağladığının düşünülmesi gerektiğini söyledi.

Penn, Allen'ın hiçbir suçu kanıtlanmadığı için “masum” olduğunu varsaydığını da sözlerine ekledi.

Woody Allen'ı yıllardır kendisini taciz etmekle suçlayan Dylan Farrow ve Allen'ın eski eşi ünlü yıldız Mia Farrow

Öte yandan Sean Penn de hakkında cinsel taciz olmasa bile eski eşi Madonna tarafından dile getirilen şiddet iddialarıyla hatırlanıyor.

Madonna ile evliliğinde ünlü şarkıcıya şiddet uyguladığı, bir seferinde ona beyzbol sopasıyla saldırdığı söylenen Sean Penn hakkındaki iddialar da kanıtlanamamıştı.

Sean Penn'in adı da 80'li yıllarda şiddet iddialarıyla anılmıştı

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1988 yılında ise Sean Penn'in "Renkler" filminin setinde bir figürana saldırdığı gerekçesiyle tutuklanmış ve bir süre hapis yatmıştı.