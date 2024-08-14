Bir efsanenin doğuşu Lefter Küçükandonyadis!

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Fenerbahçe ve Türk Milli Futbol Takımı’nın efsanelerinden ‘Ordinaryüs’ lakaplı Lefter Küçükandonyadis’in yaşam öyküsü film oluyor.

Senaryosunu Ayşe İlker Turgut’un yazdığı, yönetmen koltuğunda Can Ulkay’ın oturduğu filmin çekimlerine başlandı.



Yapımcılığını TAFF Pictures ve Ark Pictures’ın üstlendiği filmde Lefter’i Erdem Kaynarca canlandırıyor. Yapımda Deniz Işın, Aslıhan Malbora, Aslıhan Gürbüz ve Halit Ergenç de rol alıyor.

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Kadrosunda ayrıca Edip Tepeli, Bora Akkaş, Onur Durmaz, Aytaç Şaşmaz, Erdem Şanlı, Mert Denizmen, Engin Alkan, Hamdi Alkan, Uğur Uzunel, Doğukan Polat, Taner Barlas, Yıldız Kültür ve İpek Bilgin’in yer aldığı filmin setinden ilk kareler yayınlandı.