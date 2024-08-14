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Bir efsanenin doğuşu Lefter Küçükandonyadis!

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#Lefter Küçükandonyadis#Lefter: Bir Ordinaryüs Hikâyesi#Fenerbahçe
Bir efsanenin doğuşu Lefter Küçükandonyadis
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2024 08:46

‘Ordinaryüs’ lakaplı futbol efsanesi Lefter Küçükandonyadis’in hayatı film oluyor. Başrolünü Erdem Kaynarca’nın üstlendiği filmin çekimlerine başlandı.

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Fenerbahçe ve Türk Milli Futbol Takımı’nın efsanelerinden ‘Ordinaryüs’ lakaplı Lefter Küçükandonyadis’in yaşam öyküsü film oluyor.

Senaryosunu Ayşe İlker Turgut’un yazdığı, yönetmen koltuğunda Can Ulkay’ın oturduğu filmin çekimlerine başlandı.

Yapımcılığını TAFF Pictures ve Ark Pictures’ın üstlendiği filmde Lefter’i Erdem Kaynarca canlandırıyor. Yapımda Deniz Işın, Aslıhan Malbora, Aslıhan Gürbüz ve Halit Ergenç de rol alıyor.

Bir efsanenin doğuşu Lefter Küçükandonyadis


LEFTER’İN MÜCADELESİ

Kadrosunda ayrıca Edip Tepeli, Bora Akkaş, Onur Durmaz, Aytaç Şaşmaz, Erdem Şanlı, Mert Denizmen, Engin Alkan, Hamdi Alkan, Uğur Uzunel, Doğukan Polat, Taner Barlas, Yıldız Kültür ve İpek Bilgin’in yer aldığı filmin setinden ilk kareler yayınlandı.

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Bir efsanenin doğuşu Lefter Küçükandonyadis



Sosyal medyada ilgi uyandıran “Lefter: Bir Ordinaryüs Hikâyesi” filminin konusu şöyle: Büyükada’da doğup büyüyen Lefter, babasının katı isteklerine karşı gelerek futbolcu olmaya karar verir. Ailesi, aşkı ve kimliği konularında yaşadıkları, Lefter’i dünya çapında bir efsane haline getirecektir.

 

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#Lefter Küçükandonyadis#Lefter: Bir Ordinaryüs Hikâyesi#Fenerbahçe

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