Biraz bekleyin bakalım... Daha torunlarıma da sıra gelecek!

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Milyonlarca kişinin kafasındaki imaja göre onca pırlanta, elmas, zümrüt ve yakutlar içinde "yüzen" bu tür ailelerin kadınları bir giydiklerine bir daha dönüp bakmazlar.

Hele birbirlerinin eski kıyafetlerini asla giymezler...

Ama öyle mi? Tabii ki değil...

Zaten monarşi ailelerini yakından takip edenlerin de çok iyi bildiği gibi biraz da halka karşı sorumlulukları gereği kraliyet ailesi üyeleri giysilerini tekrar tekrar giyiyor.

Hatta bazı kıyafetler anneden büyük kıza oradan da küçük kardeşe geçiyor. Yıllar önce anneni üzerinde görülen bir elbise naftalinden çıkıp genç kuşaktan biri tarafından da giyilebiliyor.

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Tıpkı İspanyol kraliyet ailesinde olduğu gibi... Kral Felipe, Kraliçe Letizia ve eski kraliçe Sofia geçtiğimiz akşam gittikleri bir yemekte bunun son örneğini sergiledi.

Geleneksel olarak yaz tatillerini Mallorca adasında geçiren aile, yemek çıkışı yine objektif karşısındaydı.

Babasından sonra tahtı devralacak olan Prenses Leonor, o gün nasılsa yeni, üzerinde daha önce görülmeyen bir elbise giymişti.

Avrupa'nın en yakışıklı kralı ilan edilen Felipe beyaz bir pantolon üzerine mavi bir gömlek giymişti. Karısı Letizia da beyazlara bürünmüştü. Eski kraliçe Sofia ise yaşına uygun bir şekilde lacivert yazlık bir pantolon gömlek takım giydi.



KÜÇÜK KIZIN ELBİSESİ TANIDIK ÇIKTI

Ama çiftin küçük kızı Infanta Sofia görününce herkesin gözleri fal taşı gibi açıldı. Bunun nedeni de Sofia'nın üzerindeki elbiseydi.

Beyaz üzerine mavi desenli kumaşıyla dikkat çeken elbise tam yazlık, sıcak havaya uygun elbise güzel olmasına güzeldi.

Ama çok da tanıdıktı.

Gözden Kaçmasın İsteseler fabrikayı satın alırlar ama... Annesinin elbisesini kesip daraltıp kızına giydirdiler Haberi görüntüle



EN AZ AİLE KADAR ÜNLÜ BİR ELBİSE

Aslında elbise de tıpkı İspanyol kraliyet ailesi gibi ünlü olmuştu.



Önce Kraliçe Letizia giydi elbiseyi, sonra büyük kızı Leonor, belli ki şimdi de sıra küçük kız Sofia'ya gelmişti.

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Aslına bakılırsa Letizia, Leonor ve Sofia ilk kez böyle elbiselerini paylaşmadı. Çünkü iki kardeş büyüdükten sonra aynı elbiseleri "elden ele" dolaştırıp giyiyorlar.



BABADAN KIZINA TAHT, ANNEDEN ELBİSE

Önceki gece Sofia'nın üzerinde görülen elbise geçen yıl Leonor'un sırtındaydı. Ailenin geleneksel Mallorca tatilinde verdiği akşam yemeğinde Leonor, annesinden kendisine geçen elbiseyi giydi.

Aynı elbise Leonor'dan iki yıl önce ilk kez Kraliçe Letizia tarafından giyilmişti. Üstelik de yine Mallorca adasında ve yine aynı etkinlikte.

Bazıları tarafından 'Victoria dönemi yemek tabaklarına' benzetilen elbise, ilk olarak 2023 yılında yine Mallorca adasındaki bir davette Kraliçe Letizia'nın üzerinde görülmüştü.

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Şimdilik son olarak da Kral ile Kraliçe'nin küçük kızı Sofia'nın üzerinde ortaya çıktı. Bu durum da "Belki yıllar sonra aynı elbiseyi Letizia'nın torunları giyecek" tarzı espriler yapılmasına neden oldu.