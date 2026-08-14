×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDASAĞLIKİLE LEZZETLİ TARİFLER
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Biraz bekleyin bakalım... Daha torunlarıma da sıra gelecek!

Güncelleme Tarihi:

#Prenses Leonor#Kraliçe Letizia#Infanta Sofia
Biraz bekleyin bakalım... Daha torunlarıma da sıra gelecek
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2026 13:12

Şöyle bir bakıldığında ilk anda zengin ailelerin, paralarını har vurup harman savurduğu düşünülebilir... Özellikle de kraliyet ailesi mensubu kadınların ve genç kızların.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Milyonlarca kişinin kafasındaki imaja göre onca pırlanta, elmas, zümrüt ve yakutlar içinde "yüzen" bu tür ailelerin kadınları bir giydiklerine bir daha dönüp bakmazlar.

Hele birbirlerinin eski kıyafetlerini asla giymezler...

Ama öyle mi? Tabii ki değil...

Zaten monarşi ailelerini yakından takip edenlerin de çok iyi bildiği gibi biraz da halka karşı sorumlulukları gereği kraliyet ailesi üyeleri giysilerini tekrar tekrar giyiyor.

Hatta bazı kıyafetler anneden büyük kıza oradan da küçük kardeşe geçiyor. Yıllar önce anneni üzerinde görülen bir elbise naftalinden çıkıp genç kuşaktan biri tarafından da giyilebiliyor.

Biraz bekleyin bakalım... Daha torunlarıma da sıra gelecek
ONLAR BU İŞİN ERBABI!
Tıpkı İspanyol kraliyet ailesinde olduğu gibi... Kral Felipe, Kraliçe Letizia ve eski kraliçe Sofia geçtiğimiz akşam gittikleri bir yemekte bunun son örneğini sergiledi.

Haberin Devamı

Geleneksel olarak yaz tatillerini Mallorca adasında geçiren aile, yemek çıkışı yine objektif karşısındaydı.

Babasından sonra tahtı devralacak olan Prenses Leonor, o gün nasılsa yeni, üzerinde daha önce görülmeyen bir elbise giymişti.

Avrupa'nın en yakışıklı kralı ilan edilen Felipe  beyaz bir pantolon üzerine mavi bir gömlek giymişti. Karısı Letizia da beyazlara bürünmüştü. Eski kraliçe Sofia ise yaşına uygun bir şekilde lacivert yazlık bir pantolon gömlek takım giydi.

Gözden KaçmasınEskici kraliçe, Katein elbise dolabına mı uzandı'Eskici' kraliçe, Kate'in elbise dolabına mı uzandı? Haberi görüntüle

Biraz bekleyin bakalım... Daha torunlarıma da sıra gelecek

KÜÇÜK KIZIN ELBİSESİ TANIDIK ÇIKTI
Ama çiftin küçük kızı Infanta Sofia görününce herkesin gözleri fal taşı gibi açıldı. Bunun nedeni de  Sofia'nın üzerindeki elbiseydi.

Beyaz üzerine mavi desenli kumaşıyla dikkat çeken elbise tam yazlık, sıcak havaya uygun elbise güzel olmasına güzeldi.

Ama çok da tanıdıktı.

Gözden Kaçmasınİsteseler fabrikayı satın alırlar ama... Annesinin elbisesini kesip daraltıp kızına giydirdilerİsteseler fabrikayı satın alırlar ama... Annesinin elbisesini kesip daraltıp kızına giydirdilerHaberi görüntüle

Biraz bekleyin bakalım... Daha torunlarıma da sıra gelecek

EN AZ AİLE KADAR ÜNLÜ BİR ELBİSE
Aslında elbise de tıpkı İspanyol kraliyet ailesi gibi ünlü olmuştu.

Önce Kraliçe Letizia giydi elbiseyi, sonra büyük kızı Leonor, belli ki şimdi de sıra küçük kız Sofia'ya gelmişti.

Haberin Devamı

Aslına bakılırsa Letizia, Leonor ve Sofia ilk kez böyle elbiselerini paylaşmadı. Çünkü iki kardeş büyüdükten sonra aynı elbiseleri "elden ele" dolaştırıp giyiyorlar.

Gözden KaçmasınÜç yıllık askerlik bitti: Tezkereyi aldıÜç yıllık askerlik bitti: Tezkereyi aldı!Haberi görüntüle

Biraz bekleyin bakalım... Daha torunlarıma da sıra gelecek

BABADAN KIZINA TAHT, ANNEDEN ELBİSE 
Önceki gece Sofia'nın üzerinde görülen elbise geçen yıl Leonor'un sırtındaydı. Ailenin geleneksel Mallorca tatilinde verdiği akşam yemeğinde Leonor, annesinden kendisine geçen elbiseyi giydi.

Aynı elbise Leonor'dan iki yıl önce ilk kez Kraliçe Letizia tarafından giyilmişti. Üstelik de yine Mallorca adasında ve yine aynı etkinlikte.

Biraz bekleyin bakalım... Daha torunlarıma da sıra gelecek
Bazıları tarafından 'Victoria dönemi yemek tabaklarına' benzetilen elbise, ilk olarak 2023 yılında yine Mallorca adasındaki bir davette Kraliçe Letizia'nın üzerinde görülmüştü.

Şimdilik son olarak da Kral ile Kraliçe'nin küçük kızı Sofia'nın üzerinde ortaya çıktı. Bu durum da "Belki yıllar sonra aynı elbiseyi Letizia'nın torunları giyecek" tarzı espriler yapılmasına neden oldu.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınOnu masal sarayında altınlara bulayıp evlendirmişti... Sultan fermanı yazdı, adımızı lekeledin dediği dört çocuklu gelinin tüm unvanları gittiOnu masal sarayında altınlara bulayıp evlendirmişti... Sultan fermanı yazdı, "adımızı lekeledin" dediği dört çocuklu gelinin tüm unvanları gittiHaberi görüntüle

Biraz bekleyin bakalım... Daha torunlarıma da sıra gelecek

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA ÇIKTI
Bu arada Letizia, Leonor ve en son Sofia'nın üzerinde görülen bu ünlü elbise sosyal medyada da tartışma konusu oldu.

Aslında bunun aynı elbise olmadığını savunanlar da çıktı. Bunların dayanağı ise Letizia ile kızları arasındaki boy farkı.

Fakat birçok kişi de İspanyol sarayında işinin ehli terziler olduğunu ve bir elbiseyi herkesin bedenine uyarlayabildiğini savundu.

Bu arada Kraliçe Letizia'nın daha önce de kızlarının giydiği bazı elbiseleri kendi bedenine göre uyarlayıp giydiği de olmuştu. 

Gözden KaçmasınHayatının aşkı ölünce bayıldığı sinemaya bile küstü... Elbiselerim 1980lerden kalma... 22 yıldır yapayalnızım, basit hayatımda mutluyumHayatının aşkı ölünce bayıldığı sinemaya bile küstü... Elbiselerim 1980'lerden kalma... 22 yıldır yapayalnızım, basit hayatımda mutluyum'Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Prenses Leonor#Kraliçe Letizia#Infanta Sofia

BAKMADAN GEÇME!