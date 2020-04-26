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Haber Giriş: 26.04.2020 - 13:29,Son Güncelleme:

Bir Dövüşçünün Dünya Maceraları

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Bir Dövüşçünün Dünya Maceraları
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Siyah kuşak sahibi emekli bir dövüşçü olan Ertan Balaban, geleneksel ve modern dövüş sanatlarını, dünyanın dört bir yanındaki ustaların yaşamlarına dahil olarak öğreniyor.

 “Bir Dövüşçünün Dünya Maceraları“, ilk bölümüyle 26 Nisan Pazar 21.30’da TRT Belgesel’de.

Bir Dövüşçünün Dünya Maceraları


 Ertan Balaban kimdir?
1983’te İstanbul’da doğan Ertan Balaban, eğitimini ABD’nin İndiana kentinde bulunan Ball State Üniversitesi’nde tamamladı ve işletme bölümünden mezun oldu. Ball State Üniversitesi’nde ‘Mixed Martial Arts’ bölümünü kuran Balaban, aynı yıl içerisinde bu alanda dersler vermeye başladı. Ball State Üniversitesi’nin işletme bölümünden (Miller College of Business) 2006’da mezun olduktan sonra, kampüs içinde bir spor salonu açarak girişimcilik hayatına ilk adımı attı. Balaban, 2007 yılında Türkiye’ye dönmesiyle birlikte bu disiplinleri devam ettirmek istedi ve bu spor alanlarında bir öncü isimlerden biri haline geldi.

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