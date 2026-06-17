Bir dÃ¶neme damga vuran yasak aÅŸkÄ±n kahramanÄ±ydÄ±: Bir baktÄ±m ki kocamÄ±n yakÄ±n arkadaÅŸÄ±ndan hamileyim!

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Bir skandal aÅŸk haberi gÃ¼ndeme bomba gibi dÃ¼ÅŸtÃ¼... EkranÄ±n en Ã§ok izlenen, baÅŸka Ã¼lkelerde de benzerleri Ã§ekilen, kimi zaman Ã¼nlÃ¼ler dÃ¼nyasÄ±na yeni isimler kazandÄ±ran yarÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n yaratÄ±cÄ±sÄ± ve yapÄ±mcÄ±sÄ±, arkadaÅŸÄ±nÄ±n karÄ±sÄ±yla yasak aÅŸk yaÅŸamaya baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±... Ãœstelik bir bebekleri de olacaktÄ±...

Bu tÃ¼r yasak aÅŸklar her zaman ilgi Ã§eker. DiÄŸer yandan bu kez ortada Ã¼nlÃ¼ bir televizyoncu, yakÄ±n arkadaÅŸÄ± ve onun karÄ±sÄ± vardÄ±. Ve yakÄ±nda dÃ¼nyaya gelecek bir bebek.

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Ä°KÄ° DOSTUN ARASINA BÄ°RÄ°NÄ°N EÅžÄ° GÄ°RDÄ°

BÃ¼tÃ¼n bu dizi dizi olaylar dÃ¶neme 'skandal aÅŸk' olarak damgasÄ±nÄ± vurdu. SonuÃ§ olarak o zengin Ã§ift boÅŸandÄ±. Ãœstelik de olayda 'kusurlu taraf' kocasÄ±nÄ±n arkadaÅŸÄ±yla yasak aÅŸk yaÅŸayan genÃ§ kadÄ±n olarak ilan edildi.

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Aradan yÄ±llar geÃ§ti. Åžimdi o yasak aÅŸk yaÅŸayan Ã§iftin 10 yaÅŸÄ±nda bir oÄŸlu var. AslÄ±nda hiÃ§ istemediÄŸi halde bÃ¼yÃ¼k bir skandalÄ±n kahramanÄ± olan o kadÄ±n kocasÄ±nÄ±n arkadaÅŸÄ±ndan hamile kaldÄ±ÄŸÄ±nda neler hissettiÄŸini ilk kez bu kadar samimi bir ÅŸekilde anlattÄ±.





BU SKANDAL AÅžK BÄ°R DÃ–NEME DAMGA VURDU

Bilenler zaten hatÄ±rlamÄ±ÅŸtÄ±r Pop Idol, The X Factor, Britainâ€™s Got Talent gibi yarÄ±ÅŸmalarÄ±n yaratÄ±cÄ±sÄ±, Ä°ngiliz televizyoncu Simon Cowell ile Lauren Silverman'Ä±n bir dÃ¶neme damga vuran aÅŸkÄ±ndan sÃ¶z ettiÄŸimizi.

Hatta Cowell'Ä±n, aslÄ±nda Silverman ile kocasÄ±nÄ±n yakÄ±n dostu olduÄŸunu. Sonra da bu yasak aÅŸk yÃ¼zÃ¼nden evliliÄŸin yÄ±kÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±.

48 yaÅŸÄ±ndaki Silverman, konuk olduÄŸu Happy Mum (Mutlu Anne) adlÄ± podcast yayÄ±nÄ±nda Giovanna Fletcher'a o sÃ¼reÃ§te yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±.

Giovanna, Lauren'a "Eric'e hamile olduÄŸunuzu Ã¶ÄŸrenmek nasÄ±l bir ÅŸeydi?" diye sordu.

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Simon Cowell ile Lauren Silverman'Ä±n skandal aÅŸkÄ± 2010'lu yÄ±llarÄ±n ilk yarÄ±sÄ±na damÄŸa vurmuÅŸtu.





'KARMAÅžIK DUYGULARLA BOÄžUÅžTU'

O da bunun, hayatÄ±nÄ±n en zor dÃ¶nemi olduÄŸunu sÃ¶yledi. KarmaÅŸÄ±k duygularla boÄŸuÅŸtuÄŸunu itiraf etti.

Bir sÃ¼redir Simon Cowell'Ä±n soyadÄ±nÄ± kullanan ama evlenip evlenmediklerini aÃ§Ä±k etmeyen Silverman "Hamilelikle birlikte gelen Ã§ok fazla duygu vardÄ±. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bu evliliÄŸimin sonuydu" diye anlattÄ± durumu.

Sonra da sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼: "HayatÄ±mÄ±n en zor zamanlarÄ±ndan biriydi. Ä°nsanlarÄ±n bana bakÄ±ÅŸÄ± gerÃ§ekten Ã§ok kÃ¶tÃ¼ydÃ¼. BÃ¼tÃ¼n dergilerin kapaklarÄ±nda bu konuyla ilgili haberler vardÄ±."

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SONUNDA BÄ°R Ã–ZGÃœRLÃœK HÄ°SSÄ° YAKALADI

Silverman, bu durumun Simon Cowell'Ä±n popÃ¼lerliÄŸi yÃ¼zÃ¼nden bu hale geldiÄŸini belirtip "Ã‡ok kÃ¶tÃ¼ydÃ¼" diye hatÄ±rladÄ± o dÃ¶nemi.

Her derginin kapaÄŸÄ±ndaydÄ±m ve bununla ilgili haberler vardÄ± Ã§Ã¼nkÃ¼... Simon, Simon olduÄŸu iÃ§in... ve bu Ã§ok kÃ¶tÃ¼ydÃ¼." dedi.

Yine de anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re Lauren Silverman iÃ§in bu bir dÃ¶nÃ¼m noktasÄ±ydÄ±... Kendi kendine "Tamam, bÃ¶yle hissetmemde bir sakÄ±nca yok" diye dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ ve sonucunda da bÃ¼yÃ¼k bir Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k hissetti. Kendi sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re de bu Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir an oldu.





YASAK AÅžK, ÃœÃ‡LÃœ TATÄ°LDE BAÅžLADI

Lauren Silverman ile Simon Cowell'Ä±n bir dÃ¶neme damga vuran yasak aÅŸkÄ±, hep birlikte Barbados tatiline Ã§Ä±ktÄ±klarÄ± sÄ±rada baÅŸladÄ±. O sÄ±rada yanlarÄ±nda Silverman'Ä±n kocasÄ± ve Cowell'Ä±n yakÄ±n arkadaÅŸÄ± Andrew Cowell da vardÄ±. Ã‡iftin ÅŸu anda 20 yaÅŸÄ±nda olan bir oÄŸlu bulunuyordu.

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Yasak aÅŸk ortaya Ã§Ä±kÄ±nca Andrew Silverman, karÄ±sÄ±na boÅŸanma davasÄ± aÃ§tÄ±. GerekÃ§e olarak da karÄ±sÄ±nÄ±n zina yapmasÄ±nÄ± gÃ¶sterdi. Silverman Ã§ifti boÅŸandÄ±.

Simon Cowell, boÅŸanmanÄ±n ardÄ±ndan konuyla ilgili olarak yaptÄ±ÄŸÄ± bir aÃ§Ä±klamada "Bir arkadaÅŸÄ±mÄ± hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±na uÄŸrattÄ±m. Bunun iÃ§in kendimi kÃ¶tÃ¼ hissediyorum" diye konuÅŸtu. Ama hemen ardÄ±ndan da ÅŸunu ekledi: "Ä°yi haber ki bir bebeÄŸim olacak. Ben bunu hiÃ§ beklemiyordum."

BÜYÜK SIRRI ANNESÄ° AÇIK ETTÄ°: AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Cowell bu bebek haberini biraz erken açÄ±klamak zorunda kaldÄ±. Çünkü annesi Julie Brett, oÄŸlunun 53 yaÅŸÄ±nda ilk kez baba olacaÄŸÄ± bilgisini daha fazla kendine saklayamayÄ±p açÄ±k etti. Bu ÅŸekilde de Simon Cowell da gerçeÄŸi söylemek zorunda kaldÄ±. Lauren Silverman ile Simon Cowell, 2013 yÄ±lÄ±ndan bu yana, magazin çevrelerinde fazla ÅŸans verilmeyen birlikteliklerini mutlu bir ÅŸekilde sürdürüyor. 2021 yÄ±lÄ±nda niÅŸanlandÄ±lar. Hatta geçen yÄ±l Lauren Silverman, sosyal medyada adÄ±nÄ± Lauren Michelle Cowell olarak deÄŸiÅŸtirince evlendikleri bile konuÅŸuldu. Ama bu konuda çiftten bir açÄ±klama gelmedi.

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OKULU YARIDA BIRAKTI, Ä°Åž HAYATINA ATILDI

TV dÃ¼nyasÄ±nÄ±n en Ã§ok kazanan yapÄ±mcÄ±larÄ±ndan biri olan Simon Cowell, Ä°ngiltere'de, gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±ndan Ã§ok da uzak olmayan bir ailenin oÄŸlu olarak dÃ¼nyaya geldi.

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BabasÄ± Eric, mÃ¼zik endÃ¼strisinde yÃ¶netici olarak Ã§alÄ±ÅŸÄ±yordu, annesi Julie ise dansÃ§Ä±ydÄ±. Cowell, 16 yaÅŸÄ±na geldiÄŸinde eÄŸitim hayatÄ±na kendi isteÄŸiyle son verip kariyer yapmaya baÅŸladÄ±.

Simon Cowell'Ä±n yaptÄ±ÄŸÄ± ilk iÅŸk de Ã¼nlÃ¼ bir mÃ¼zik ÅŸirketinin evrak daÄŸÄ±tÄ±m odasÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸmaktÄ±. 1985 yÄ±lÄ±na gelindiÄŸinde Cowell, Ä°ngiltere'de Fanfare adlÄ± bir plak ÅŸirketi kurdu.

Bir yÄ±l sonra Sinitta'nÄ±n So Macho adlÄ± albÃ¼mÃ¼nÃ¼n yapÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¼stlendi. MÃ¼zik endÃ¼strisindeki baÅŸarÄ±sÄ± ona 2001 yÄ±lÄ±nda Pop Idol yarÄ±ÅŸmasÄ±nda gÃ¶rev almanÄ±n kapÄ±larÄ±nÄ± aÃ§tÄ±.





OÄžLUNA, BABASININ ADINI VERDÄ°

O yarÄ±ÅŸmayla edindiÄŸi ÅŸÃ¶hretini 2007 yÄ±lÄ±nda Britain's Got Talent ile bir adÄ±m ileriye taÅŸÄ±dÄ±.

Cowell, dÃ¼nyanÄ±n birÃ§ok Ã¼lkesinde farklÄ± versiyonlarÄ± yayÄ±nlanan bu yetenek yarÄ±ÅŸmalarÄ±yla ÅŸÃ¶hretini de servetini de artÄ±rdÄ±.

DeÄŸeri 100 milyonlarla Ã¶lÃ§Ã¼len bir TV yapÄ±m ÅŸirketinin sahibi olan Simon Cowell, hayatÄ±nÄ± Los Angeles ve Londra arasÄ±nda sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

Cowell, Lauren Silverman ile iliÅŸkisinden babasÄ± Eric'in adÄ±nÄ± verdiÄŸi bir erkek Ã§ocuk sahibi.

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