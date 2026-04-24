Bir dönem pop müziğin yıldızıydı: O şimdi çatı ustası... 'Eski püskü bir kamyondan başka bir şeyim yok'

Sonunda hikayemizin kahramanı da hayatta bildiği tek işi yapmaya başladı: Çatı ustalığı. Şimdi, sosyal medyadan hem son halini paylaşıyor hem de arada sırada durumuyla "eğleniyor."

GENÇ YAŞTA GELEN ŞÖHRET BİR HAYAL GİBİ PARLAYIP SÖNDÜ

Bu "tersine şöhret" hikayesinin kahramanı 1990'ların en ünlü müzik gruplarından biri olan East 17'nin üyelerinden John Hendy.

Grup arkadaşlarıyla birlikte gencecik yaşında şöhreti bulan Hendy, aradan geçen bunca zaman sonunda hayatın bambaşka bir noktasında şimdi.

Şöhrete kavuştuğu grup ile yollarını ayırdıktan sonra, eskiden yaptığı işe döndü. Yani çatı ustası olarak çalışıyor.

Gençliğinde herkes onu bambaşka bir hayatın beklediğini düşünüyordu. Ama öyle olmadı. John Hendy, 55 yaşında çatı ustası olarak ekmek parasını kazanıyor, ailesini öyle geçindiriyor.





'SENİN ARTIK RAHAT BİR EMEKLİLİK HAYATI YAŞAMAN GEREK'

Artık 55 yaşında bir yetişkin olan Hendy, belki müzik dünyasında değil ama sosyal medyada kendince bir şöhreti var.



Çeşitli platformlarda sık sık hayatından ve özellikle de işinden kesitler sunan paylaşımlar yapıyor. Bir yandan takipçileri de onun yaptığı bu eşine az rastlanır kariyer değişikliğine şaşırdıklarını gizlemiyorlar.

Bazıları, ünlü olduğu yıllarda kazandığı paralarla rahat bir emekli hayatı yaşaması gerektiğini savunurken bazıları da gruba geri dönüp kaldığı yerden devam etmesini bekliyor.

'BİZ BİR HAYALİ YAŞADIK'

John Hendy ise durumundan çok da şikayetçi değil aslına bakılırsa. Bunu da zaman zaman dile getiriyor. Onun için önemli olan "kendine gelmek ve hayatta ayakta durabilmek."

Hayatını çatı ustası olarak kazanan Hendy, İngiliz Daily Mail gazetesine verdiği demeçte herkesin milyonları olduğuna inandığını söyledi. Ama sonra gerçeği açıkladı: "Bir evim bile yok. Arkadaşlarım lüks arabaların direksiyonunda otururken ben eski püskü bir çatı kaplama kamyonu kullanıyorum."

John Hendy, yine de zengin arkadaşlarının yerinde olmayı hiç istemediğini de gizlemiyor. Bu konuda "İnsanların hayali değil mi bu? Biz de bu hayali yaşadık."

Hendy, gençlik yıllarında yaşadıklarını, o pırıltılı dünyayı gelip geçen bir hayal olarak görüyor.





MENAJERLERİ PARAYI KENDİ KASASINA KOYDU

Bu arada John Hendy ve onu bir zamanlar üne kavuşturan East 17 grubunun hikayesi de ilginç.

1990'larda ünlü olan grup bir milyon sterlinlik bir plak anlaşması yapmıştı. Ama artık hayatta olmayan menajerleri onlara haftada sadece 125 bin sterlin veriyordu. Bu para dört ayda bir 25 sterlin artıyordu.

John Hendy, belki artık müzik dünyasının ünlü bir yıldızı değil. Ama karısı Nina ve biri erkek diğeri kız iki çocuğuyla gayet mutlu bir hayat yaşıyor.





East 17 grubu John Hendy'nin yanı sıra Tony Mortimer, Brian Harvey, Terry Coldwell'dan oluşuyordu. 1991'de kurulan grup üç yıl sonra ilk hit albümleri Stay Another Day ile parladı. Zaman içinde grup üyelerinde bazı değişiklikler oldu. Geride kalan üyeleriyle grup hala etkinliğini sürdürüyor.