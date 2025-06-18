'Brad Pitt hevesi' kursağında kaldı... Hayali gerçeğe dönüşüyor sandı... Sonuç büyük hüsran oldu

Haberin Devamı

Ünlülerin sadece birkaç dakika göründükleri rollerini saymaya başlasak sayfalar yetmez.

Ama bu bile onların kariyerinde büyük bir dönüm noktası olur genellikle. Bazılarının sadece birkaç dakika ekranda ya da perdede görünmesi bile yollarını açar.

Uzun sözün kısası bugün milyonların hayran olduğu yıldızların hiçbiri bulundukları yere öyle kolay kolay bir kalemde gelmedi.

BİR DİZİYLE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Tıpkı bir dijital platformda yayınlanan dizideki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Simone Ashley gibi!

Bridgerton adlı dizinin ikinci sezonunda kamera karşısına geçen ve bir anda yıldız gibi parlayan Simone'nin başına, onu hayal kırıklığına uğratacak bir olay geldi.

Haberin Devamı

Genç oyuncu, Brad Pitt'in başrolünde yer aldığı F1 adlı film için kamera karşısına geçti...

Aslına bakılırsa öyle uzun ve diyaloglu sahneleri yoktu Simone Ashley'in. Yine de çekimin başından sonuna kadar görevlerini tam olarak yerine getirdi.

Ama F1 adlı filmin çekimi dahil bütün işlemleri tamamlandıktan sonra inanılmaz bir hayal kırıklığına uğradı.

BRAD PITT'İN FİLMİNDE OYNADI... AMA BÜTÜN SAHNELERİ KESİLDİ

Çünkü Ashley'in kamera karşısına geçtiği sahneler kesilerek filmden çıkarıldı.

Yönetmen Joseph Kosinski, bu konudan verdiği bir röportajda da söz etti.

"Bu gereğinden fazla sahne çekmek zorunda kaldığınız her filmde olur" dedi. Sonuç olarak filme girmeyen iki ya da üç sahne olduğunu sözlerine ekledi.

51 yaşındaki Kosinski yine de Simone Ashley'in oyunculuk yeteneğini övmekten geri durmadı.

"Simone, inanılmaz bir yetenek, inanılmaz bir oyuncu ve şarkıcı... Ben de onunla yeniden çalışmayı isterim" diye sürdürdü sözlerini.

Haberin Devamı

OYSA NE KADAR HEYECANLIYDI

Simone Ashley'in F1 filminde kamera karşısına geçeceği geçen yılın temmuz ayında açıklanmıştı.

Daha filmdeki sahnelerinin kesildiğini bilmediği bir dönemde de Ashley verdiği bir röportajda filmin setinde geçirdiği zamandan ne kadar büyük bir keyif aldığını açıkladı.

Ashley o sırada: "Küçük bir rolüm var ama o filmde olduğum için minnettarım" dedi.

Oyuncunun anlattığına göre bu proje kendisine Bridgerton adlı diziden de önce geldi... "Bu Damson ve Brad Pitt'in filmi. Bu yapımın bir parçası olduğum için çok minnettarım" diye konuşmuştu.

BRAD PITT FİLMİN YILDIZI

Ashley Simone'nin büyük umutlarla kamera karşısına geçtiği ama bütün sahneleri kesilen F1, acemi bir ralli pilotunun kariyerinde başarıya ulaşmasına destek olmak için işinin başına dönen emektar bir sürücünün öyküsünü anlatıyor.

Haberin Devamı

Filmin başrollerinde Brad Pitt'in yanı sıra Damson Idris, Javier Bardem gibi oyuncular yer alıyor.

Filmin yıldızı Brad Pitt, galaya da sevgilisi Ines de Ramon ile birlikte katılıp geceye damgasını vurdu.