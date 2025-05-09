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Bir 'Demet' vefa

Güncelleme Tarihi:

#Eşref Rüya#Çağatay Ulusoy#Demet Özdemir
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2025 13:31

Kanal D’nin dikkat çeken dizisi Eşref Rüya son bölümüyle yine çok konuşuldu.

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Çağatay Ulusoy ile başrolü paylaşan Demet Özdemir, dizideki şarkıları kendisi seslendirirken usta müzisyen Metin Özülkü'den ders almıştı. Dizinin ilk bölümünde can alıcı bir sahneyle Metin Özülkü’ye selam gönderilmişti. Yayınlanan son bölümde ise Özdemir ile Özülkü ilk kez karşı karşıya geldi.

Bir Demet vefa

NİSAN’IN HAYALLERİ ASKIDA KALMIŞTI

Eşref Rüya’nın ilk bölümünde Özdemir’in hayat verdiği Nisan’ın İstiklal Caddesi’nde söylediği şarkının video kaydı sosyal medyada yayılmıştı. Nisan, Metin Özülkü’nün videoyu izlediğini ve demo çalışması yapmak için kendisine ulaşmak istediğini öğrenmişti. Özülkü’yle çalışma hayali kuran Nisan, kardeşiyle başı dertte olduğu için görüşmeyi reddetmiş ve gözyaşlarına boğulmuştu. 

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Bir Demet vefa

ÖZDEMİR VE ÖZÜLKÜ AYNI SAHNEDE

Dizinin son bölümünde Eşref, Nisan’ın albüm hayalini gerçekleştirmek için sürpriz yapıp onu usta müzisyen Metin Özülkü ile bir araya getirdi. Bu sahneyle Demet Özdemir-Metin Özülkü iş birliği ekrana da taşınmış oldu. Rolü için ses eğitimi almayı sürdüren Özdemir, usta müzisyen ile stüdyo çalışmalarına devam ediyor.

Eşref Rüya’ yeni bölümleriyle her çarşamba saat 20.00’de Kanal D’de.

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#Eşref Rüya#Çağatay Ulusoy#Demet Özdemir

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