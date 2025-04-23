'Bir daha aşık olmam' diyordu... Çok büyük konuşmuş... Sevgisi kalbinden taşıyor

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Özellikle de aşk konusunda geçerli bu durum.

İşte genç şarkıcı da buna benzer bir tecrübe yaşadı. Son sevgilisinden ayrılıp bir daha uzun süre aşka tövbe etti.

Ama hiç beklemediği bir anda karşısına öyle biri çıktı ki kendine verdiği sözü tutamadı ve aşık oldu.

Bu aşkı da karşılıksız kalmadı ne iyi ki.. Hatta sevgilisiyle evlilik yolunda ilk adımı da attı ve parmağına yüzüğü taktı.

Şimdi de birlikte gittikleri tatilin keyfini çıkarıyorlar. Hatta bununla da yetinmeyip yaşadığı mutluluğu sosyal medyadan da paylaştı.

NİŞANLISINI MEMLEKETİNE GÖTÜRDÜ

Bu uzun uzun anlattığımız ünlü, genç kuşağın gözde şarkıcılarından Dua Lipa.

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İki yıla yakın süredir oyuncu Callum Turner ile birlikte olan Lipa, artık bir nişan yüzüğü de taşıyor parmağında.

29 yaşındaki Lipa ile 35 yaşındaki Turner, Paskalya tatilini de birlikte geçirdiler. Ünlü şarkıcının turnesi nedeniyle bir süre ayrı kalan ikili, geçtiğimiz haftalarda tekrar bir araya gelmişti.

Sonra da tatili fırsat bilip soluğu Dua Lipa'nın memleketi Arnavutluk'ta aldı iki sevgili. Güzel şarkıcı bu kısa tatilde çekilen fotoğraflarını da Insagram sayfasından paylaştı.

İki aşığın Arnavutluk'a gitmesi de hayranları arasında "Dua, nişanlısını ailesinin anavatandaki üyeleriyle tanıştırdı" yorumlarına neden oldu.

AŞKLARI DOLUDİZGİN

Lipa ile Turner, önceki yılın başlarından bu yana birlikte. Daha doğrusu iki ünlünün birlikte olduğu ilk kez 2024'ün ocak ayında ortaya çıktı.

İkisi de bu konu hakkında hiç konuşmadı. Hatta birlikte görüntülenmemeye bile çalıştılar önceleri. Ama sonra durum değişti.

Sokaklarda ya da birlikte gittikleri tatilde, birbirlerine olan sevgilerini gayet açık gözler önüne serer şekilde görüntülendiler. Ne meraklı gözlerden ne de kameralardan kaçtılar.

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Hatta bir süredir Dua Lipa, sosyal medya sayfasında aşklarının nasıl da dolu dizgin sürdüğünü gözler önüne seren paylaşımlar bile yapıyor.

Daha da ötesinde geçen yılın son ayından bu yana Dua Lipa ile Callum Turner'ın nişanlandığı bile konuşuluyor. Buna neden olan da Lipa'nın parmağındaki iri taşlı pırlanta yüzük.

ÖNÜNDE DİZ ÇÖKÜP EVLENME TEKLİF ETTİ

İleri sürülenlere göre Callum Turner, Dua Lipa'nın önünde diz çöktü ve ona evlenme teklif etti. Güzel şarkıcı da bu teklifi memnuniyetle kabul etti.

O noktadan sonra da iki genç ünlünün aşkı kelimenin tam anlamıyla sokaklara taştı. Callum Turner, sevgilisinin çıktığı turnede onu yalnız bırakmadı.

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'Japonya senin, Tayland benim' dünyanın dört bir yanını gezdiler. Gittikleri kentlerin sokaklarında sarmaş dolaş gezdiler.

Turner, Lipa'yı sadece turnesinin son ayağında yalnız bıraktı. Ayrılığın ardından Lipa ile Turner yeniden bir araya geldi.

'İŞİME YOĞUNLAŞACAĞIM' DEDİ AMA GÖNÜL FERMAN DİNLEMEDİ

Bu arada Dua Lipa, daha önnce Trevor Noah, Jack Harlow ile flört etmişti.

Genç şarkıcı şu ana kadar en çok konuşulan ilişkisini ise Gigi ve Bella Hadid kardeşlerin en küçüğü Anwar Hadid ile yaşamıştı. Herkes ilişkinin ciddileştiğini düşünürken onlar yollarını ayırdı.

Arnavut asıllı Dua Lipa Cammul Turner'dan önce usta yönetmen Costa Gavras'ın olu Romain ile bir ilişki yaşamıştı. Fakat onunla ilişkisinin kariyerini etkilediğini ileri sürüp Romain Gavras ile yolarını ayırdı.

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YAŞADIĞI HER KÖTÜ TECRÜBE ONA BİR ŞEY ÖĞRETTİ

Lipa o dönemde sadece işlerine yoğunlaşmak istediğini söylemişti Ama görünüşe gör Callum Turner'dan gelen aşk sinyallerine 'hayır' diyemedi



Dua Lipa aslında dünyaya gözlerini İngiltere'de açtı. Ama ailesi Arnavutluk kökenli. Bundan üç yıl önce Arnavutluk'un başkenti Tiran'da konser veren Lipa'ya dönemin Cumhurbaşkanı Bajram Begaj tarafından bu ülkenin vatandaşlığı da verilmişti.

Dua Lipa, Hello dergisine yaptığı bir açıklamada şunları söyledi: " Aşk hayatımda bir dizi kötü tecrübe yaşamıştım. Sonuncusu bardağı taşıran son damla olmuştu. Bir sabah stüdyoya gittim ve dedim ki 'Artık eğitim sezonu bitti."

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Dua Lipa yaşadığı her deneyimle büyüdüğünü belirtip "Aslında bu eğitim sezonu hayat boyu hiç bitmiyor olsa da bütün bunları birlikte deneyimleyeceğiniz kişiyi bulmanın güzelliklerini keşfediyorsunuz...".