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‘Bir Cumhuriyet Şarkısı’nın fragmanı yayınlandı!

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#Bir Cumhuriyet Şarkısı#Salih Bademci#Ertan Saban
Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2024 12:07

Ön hazırlık dönemi 1,5 yıl süren, güçlü oyuncu kadrosu ve içinde geçtiği dönemi eşsiz bir dille anlatan etkileyici prodüksiyonu ile sezonun en iddialı filmleri arasında yer alan, BKM yapımı ‘Bir Cumhuriyet Şarkısı’ sinema filminin fragmanı yayınlandı.

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Geçtiğimiz günlerde vizyon tarihini 25 Ekim olarak açıklayan ve ilk teaser’ı ile büyük beğeni toplayan ‘Bir Cumhuriyet Şarkısı’ filminin fragmanı nihayet yayınlandı.

Oyunculukları, mekanları, kostümleri, ışığı ve müzikleri ile her bir sahnesinde duygusal anların yaşandığı ‘Bir Cumhuriyet Şarkısı’ fragmanıyla da izleyenleri o yıllardaki bu eşsiz mücadeleye ortak ediyor.

‘Bir Cumhuriyet Şarkısı’nın fragmanı yayınlandı



BİR ÜLKENİN YENİDEN BESTELENME HİKAYESİNİ ANLATAN BİR FİLM

1,5 yıl süren hazırlık çalışmalarının ardından Ankara’da 8 haftada çekilen ve bu yıl 100. yaşını kutlayan Türkiye İş Bankası’nın katkılarıyla perdeye taşınan, senaryosunu BKM Yazı Grubu’nun kaleme aldığı ‘Bir Cumhuriyet Şarkısı’ filminin yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın oturuyor.

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1930’lu yılların Türkiye’sinde, bir avuç genç, yetenekli ve azimli insanın bir ülkede sanatla nasıl devrim yaptığının nefes kesen hikayesini anlatan filmin oyuncu kadrosunda yer alan;

Salih Bademci, Ertan Saban, Ahmet R. Şungar, Birce Akalay, Melis Sezen, Şifanur Gül, Mehmet Özgür, Burak Bilgili, ve Emre Karayel ve Bensu Soral ve Okan Yalabık gerçek bir hikâyenin gerçeküstü mücadelesini güçlü oyunculukları ile gözler önüne serecek. ‘Bir Cumhuriyet Şarkısı’ 25 Ekim’de sadece sinemalarda.

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#Bir Cumhuriyet Şarkısı#Salih Bademci#Ertan Saban

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