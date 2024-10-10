‘Bir Cumhuriyet Şarkısı’nın fragmanı yayınlandı!

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Geçtiğimiz günlerde vizyon tarihini 25 Ekim olarak açıklayan ve ilk teaser’ı ile büyük beğeni toplayan ‘Bir Cumhuriyet Şarkısı’ filminin fragmanı nihayet yayınlandı.



Oyunculukları, mekanları, kostümleri, ışığı ve müzikleri ile her bir sahnesinde duygusal anların yaşandığı ‘Bir Cumhuriyet Şarkısı’ fragmanıyla da izleyenleri o yıllardaki bu eşsiz mücadeleye ortak ediyor.

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1,5 yıl süren hazırlık çalışmalarının ardından Ankara’da 8 haftada çekilen ve bu yıl 100. yaşını kutlayan Türkiye İş Bankası’nın katkılarıyla perdeye taşınan, senaryosunu BKM Yazı Grubu’nun kaleme aldığı ‘Bir Cumhuriyet Şarkısı’ filminin yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın oturuyor.

1930’lu yılların Türkiye’sinde, bir avuç genç, yetenekli ve azimli insanın bir ülkede sanatla nasıl devrim yaptığının nefes kesen hikayesini anlatan filmin oyuncu kadrosunda yer alan;



Salih Bademci, Ertan Saban, Ahmet R. Şungar, Birce Akalay, Melis Sezen, Şifanur Gül, Mehmet Özgür, Burak Bilgili, ve Emre Karayel ve Bensu Soral ve Okan Yalabık gerçek bir hikâyenin gerçeküstü mücadelesini güçlü oyunculukları ile gözler önüne serecek. ‘Bir Cumhuriyet Şarkısı’ 25 Ekim’de sadece sinemalarda.