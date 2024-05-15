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'Bir Cumhuriyet Şarkısı'nın çekimleri tamamlandı

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#Bir Cumhuriyet Şarkısı#Ekim 2024#BKM
Bir Cumhuriyet Şarkısının çekimleri tamamlandı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 15, 2024 07:43

YAPIMCILIĞINI BKM’nin üstlendiği “Bir Cumhuriyet Şarkısı” adlı sinema filminin çekimleri tamamlandı.

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 Yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın’ın oturduğu, kadrosunda Salih Bademci, Ertan Saban, Ahmet Rıfat Şungar, Birce Akalay, Melis Sezen, Şifanur Gül, Mehmet Özgür, Emre Karayel, Bensu Soral ve Okan Yalabık gibi ünlü oyuncuların yer aldığı film, ekim ayında vizyona girecek.

Senaryosunu BKM yazı ekibinin kaleme aldığı yapım, 1930’lu yılların Türkiye’sini, genç bir Cumhuriyet’in sanatla yaşadığı dönüşümü ve sadece 27 günde bestelenen Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk operasının hikâyesini beyazperdeye taşıyacak.

 

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#Bir Cumhuriyet Şarkısı#Ekim 2024#BKM

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