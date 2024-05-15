'Bir Cumhuriyet Şarkısı'nın çekimleri tamamlandı

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Yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın’ın oturduğu, kadrosunda Salih Bademci, Ertan Saban, Ahmet Rıfat Şungar, Birce Akalay, Melis Sezen, Şifanur Gül, Mehmet Özgür, Emre Karayel, Bensu Soral ve Okan Yalabık gibi ünlü oyuncuların yer aldığı film, ekim ayında vizyona girecek.

Senaryosunu BKM yazı ekibinin kaleme aldığı yapım, 1930’lu yılların Türkiye’sini, genç bir Cumhuriyet’in sanatla yaşadığı dönüşümü ve sadece 27 günde bestelenen Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk operasının hikâyesini beyazperdeye taşıyacak.