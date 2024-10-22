×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

‘Bir Cumhuriyet Şarkısı’na tam not

Güncelleme Tarihi:

#Özsoy Operası#Bir Cumhuriyet Şarkısı#Salih Bademci
‘Bir Cumhuriyet Şarkısı’na tam not
Oluşturulma Tarihi: Ekim 22, 2024 10:36

Cumhuriyet tarihinin ilk operası olan “Özsoy Operası”nın etkileyici hikâyesini konu alan “Bir Cumhuriyet Şarkısı” filminin galası geçen akşam Zorlu PSM’de yapıldı.

Haberin Devamı

Salih Bademci, Ertan Saban, Ahmet Rıfat Şungar, Birce Akalay, Melis Sezen, Bensu Soral ve Şifanur Gül’ün rol aldığı, 25 Ekim’de vizyona girecek filmi galasında izleyenler arasında çok sayıda ünlü isim de vardı.

Yağız Alp Akaydın’ın yönettiği yapım, izleyenlerden tam not aldı. Rap’çi Gazapizm, “Beni çok motive eden bir film izledim. İmkânsızlıkların, zorlukların, o dönemin ve yoklukların gerçekten hiçbir şeye engel olamayacağını gördüğümüz bir filmdi” dedi.

Oya Başar, “Gençlerin sanatın nasıl zorluklardan geçip bugünlere geldiğini öğreneceği çok güzel bir film” yorumunu yaptı. Ercan Saatçi filme hayran kaldığını söyledi: “Uzun zamandır izlediğim en iyi filmlerden biri. Tek kelimeyle şahane.”

‘Bir Cumhuriyet Şarkısı’na tam not

Haberin Devamı

İsmail Demirci aynı anda farklı duygular yaşadığını ifade etti: “Hem gözlerim doldu, hem güldüm. Her zaman Ata’mızın sadece savaş üzerinden anlatılmaması gerektiğini düşünürdüm. Buna yönelik bir film izledim, çok mutlu oldum.” Rıza Kocaoğlu da “Umut veren bir film olmuş” yorumunda bulundu.

‘Bir Cumhuriyet Şarkısı’na tam not

Mutlaka izleyin

BKM yapımı “Bir Cumhuriyet Şarkısı” filminin galasına katılanlar arasında Demet Akbağ ve Yılmaz Erdoğan da vardı. Yılmaz Erdoğan, yapımı izledikten sonra hayranlığını şu sözlerle dile getirdi: “Atatürk’ün içinde olduğu, hem güldürüp hem ağlatan, empati kurabildiğimiz bir film. İlk defa böyle bir duygu durumuna tanık oluyorum.”

‘Bir Cumhuriyet Şarkısı’na tam not



Hadise, “Filmin son sahnesinde ağladım. Atatürk’ün müziğe, sanata, kadına saygısı, sevgisi, duruşu o kadar güzel anlatılmış ki, içim ısındı. Buradan bütün çocuklara sesleniyorum. Atatürk’ümüz ülkemiz için neler yapmış, mutlaka gidip izleyin” dedi.
Pelin Akil de “Herkesin yüreğini verdiği, bize güzel günleri hatırlatan, olağanüstü etkileyici bir film” diye konuştu.

 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Özsoy Operası#Bir Cumhuriyet Şarkısı#Salih Bademci

BAKMADAN GEÇME!